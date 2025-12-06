Вибухи прогриміли на Одещині: Росія застосувала балістику

Одеська область опинилася під повітряною атакою 6 грудня вночі. Балістичні ракети прилетіли з боку окупованого Криму.

Про це інформують монітори та місцеві спільноти. 24 Канал зібрав, що відомо на цей момент.

Хронологія атаки "Шахеди" знову тероризують Україну: тривогу оголосили у Києві та низці областей

Що відомо про вибухи на Одещині 6 грудня?

Після півночі в Одеській області оголошували повітряну тривогу кілька разів. Причиною була спершу загроза застосування ворогом ударних БпЛА, потім зліт Міг-31К у Росії, які є носіями "Кинджалів".

А близько 01:30 ночі Повітряні сили застерігали про швидкісні цілі з південного напрямку. За інформацією моніторів, це були балістичні ракети, запущені з території тимчасово окупованого Криму.

Місцеві спільноти у телеграмі повідомляли про кілька вибухів у регіоні. Про наслідки наразі інформації не було.

Де ще лунали вибухи через атаку БпЛА цієї ночі?