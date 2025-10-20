Вибухи пролунали на Дніпропетровщині та Одещині: летіли БпЛА та балістика
- Вибухи пролунали на Дніпропетровщині та Одещині в ніч на 20 жовтня через обстріли Росії.
- Повітряні сили попереджали про ворожі БпЛА та загрозу балістичного озброєння з Криму.
У ніч на 20 жовтня Росія продовжує тероризувати Україну обстрілами. Гучно було у двох областях.
Російські цілі летіли на Дніпропетровщину та Одещину. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на місцеві ЗМІ.
Що відомо про вибухи на Одещині та Дніпропетровщині?
О 23:41 Повітряні сили попередили про групу ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини. А о 23:56 – про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму.
За кілька хвилин була зафіксована швидкісна ціль на Одещині.
Місцеві ЗМІ повідомляли, що гучно було у районі міста Південне.
Згодом вибух пролунав у Павлограді на Дніпропетровщині.
Ще о 23:23 Повітряні сили фіксували БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на захід. Якраз перед вибухом монітори застерігали про "Герберу" над містом.
Що відомо про інші атаки на Україну?
19 жовтня росіяни атакували шахту ДТЕК на Дніпропетровщині, через що під землею залишилися 192 гірники. Усіх їх вдалося підняти на землю.
Окрім цього, вдень Запоріжжя атакували дрони-камікадзе та КАБи. Лунали вибухи, працювала ППО. Попередньо, минулося без постраждалих та руйнувань.
А 18 жовтня Росія вперше атакувала Лозову на Харківщині реактивним КАБом. Пошкоджено 11 будинків та поранено 6 осіб. Бомба прилетіла з тимчасово окупованої території України приблизно за 130 кілометрів.