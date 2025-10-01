Росіяни вкотре атакують Україну дронами. Увечері 1 жовтня вибухи почули жителі Київської області.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

Дивіться також На Київщині та у низці областей України – тривога: є загроза атаки ударних БпЛА

Що відомо про атаку?

У Повітряних силах повідомили про ворожий безпілотник на півночі Київщини з курсом на захід. Невдовзі стало відомо про вибух у регіоні.

Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО,

– написали в обласній військовій адміністрації.

Українців закликали не фотографувати та не знімати роботу наших захисників.

Пізніше повітряну тривогу оголосили й у Києві. Захисники повідомили про ворожий дрон на столицю з північного заходу.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак – читайте в нашому телеграм-каналі.