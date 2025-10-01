Вибухи пролунали на Київщині: працюють сили ППО
- Увечері 1 жовтня жителі Київської області почули вибухи через атаку російських дронів.
- Сили ППО працюють в регіоні, а українців закликали не фотографувати роботу захисників.
Росіяни вкотре атакують Україну дронами. Увечері 1 жовтня вибухи почули жителі Київської області.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.
Що відомо про атаку?
У Повітряних силах повідомили про ворожий безпілотник на півночі Київщини з курсом на захід. Невдовзі стало відомо про вибух у регіоні.
Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО,
– написали в обласній військовій адміністрації.
Українців закликали не фотографувати та не знімати роботу наших захисників.
Пізніше повітряну тривогу оголосили й у Києві. Захисники повідомили про ворожий дрон на столицю з північного заходу.
