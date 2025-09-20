У Миколаївську область вночі 20 вересня залетіли ударні дрони ворога. Виникла загроза для Миколаєва.

Там пролунали вибухи, про що написало Суспільне. 24 Канал зібрав, що відомо на цей момент.

Атака на Миколаїв 20 вересня: що відомо?

Повітряна тривога у Миколаївській області уночі 20 вересня почалася о 00:44. Приблизно о 4 ранку до регіону прибули ударні БпЛА ворога та полетіли у бік Миколаєва.

Від моніторів та місцевих ЗМІ ми знаємо, що ворожі безпілотники спричинили вибухи у Миколаєві. Пишуть, що загрозу створювали близько десяти дронів.

А о 04:30 ворог почав запускати з півдня балістику. Ракети полетіли також у район Миколаєва, там пролунали повторні вибухи. Про них написав міський голова Олександр Сєнкевич.

Де ще лунали вибухи вночі?