Дрони вночі успішно вдарили по ТЕЦ і хімзаводу у Росії: у яких регіонах

Російські регіони уночі 11 грудня зазнали масованого нальоту БпЛА. Вже відомо про кілька прильотів у військові об'єкти.

Це, зокрема, ТЕЦ та хімічний завод. 24 Канал зібрав, що ми знаємо на цей момент.

Дивіться також У Воронежі та Бєлгороді – блекаут: під ударом могла бути ТЕЦ

Які військові об'єкти в Росії постраждали від БпЛА уночі 11 грудня?

У нічній повітряній атаці 11 грудня було уражено щонайменше два важливі військові об'єкти у глибині території Росії. Мовиться, зокрема, про Смоленську область та Великий Новгород.

За даними OSINT-спільнот, у Дорогобузькому районі Смоленщини ударні безпілотники поцілили по Дорогобузькій ТЕЦ. А та своєю чергою розташована поблизу промислових майданчиків хімкомбінату.​

Дорогобузька ТЕЦ має встановлену електричну потужність близько 90 мегаватів і значну теплову. А це робить її ключовим джерелом енергопостачання для промислових об'єктів, які працюють на армію Росії.

Офіційні російські структури наразі обмежуються загальними згадками про "відбиття атаки БПЛА" та серії вибухів. Але відео свідчить про успішне ураження.

Після удару у районі ТЕЦ у Смоленській області виднілися спалахи й задимлення: дивіться відео свідків

Паралельно ударні безпілотники атакували хімічний гігант ПАТ "Акрон" у Великому Новгороді. Це одне з найбільших хімічних підприємств Росії, що спеціалізується на виробництві мінеральних добрив, аміаку та інших азотних сполук.

Частина з них має подвійне призначення і може бути сировиною у виробництві вибухових речовин. Отже, вже відомо про вибухи на території заводу та осередки пожежі. На жаль, масштаби пошкоджень поки що невідомі.​

Наслідки ударів по хімзаводу у Великому Новгороді: дивіться відео очевидців

Де ще в Росії лунали вибухи цієї ночі?