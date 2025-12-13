В Росії ввімкнули сирени: невідомі цілі атакують нещодавно відновлений Саратовський НПЗ

В ніч на 13 грудня невідомі цілі атакували нафтопереробний завод у російському Саратові. Відомо, що він лише нещодавно відновив свою роботу.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Exilenova+.

Дивіться також Палає один із найбільших НПЗ в Росії: Генштаб відзвітував про нові ураження

Що відомо про атаку на Саратовський НПЗ?

В ніч на 13 грудня місцеві повідомили про вибухи та можливі влучання на території Саратовського нафтопереробного заводу. За їхніми словами, у небі спостерігався яскравий спалах, який супроводжувався гучними вибухами.

За попередньою інформацією, після ймовірних прильотів у районі одного з промислових об'єктів до місця подій виїхали рятувальники.

До слова! Саратовський НПЗ лише нещодавно відновив свою роботу після ремонту.

Наразі офіційного підтвердження щодо наслідків ударів та масштабів пошкоджень немає.

Атака на Саратовський НПЗ: дивіться відео

Які російські НПЗ нещодавно уразили ЗСУ?