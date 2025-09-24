Вибухи у Росії та Криму, атака "Шахедів": хронологія 1308 дня війни
На фронті тривають запеклі бої. Ворог продовжує повітряний терор українських міст. Наші захисники влаштовують "бавовну" у Росії.
Про перебіг бойових дій на фронті, атаки росіян та їхні наслідки, ворожі втрати, здобутки на міжнародній арені, військову допомогу Україні, розповідає 24 Канал.
Росіяни просунулися на 3 напрямках, а ЗСУ – на 4, – ISW
Росія хоче захопити Куп'янськ на Харківщині, щоб просуватися далі: в ISW розкрили плани агресора
Також пошкоджено приватні оселі.
У Льгові Курської області пошкоджено інфраструктуру, зокрема електропідстанцію.
У Гвардійському в Криму чули 4 потужні вибухи. Про це повідомляє канал "Кримський вітер".
Внаслідок нічного ворожого удару в Шевченківському районі Запоріжжя пошкоджено один багатоквартирний будинок та три приватні.
В аеропорту Оренбурга введено тимчасові обмеження на прийом та випуск літаків, повідомили у Росавіації.
Губернатор Волгоградської області заявив, що уночі ППО відбило атаку дронів на паливно-енергетичні об'єкти регіону.
У Руднянському районі порушено електропостачання села Підкуйкове.
Російські сили нещодавно просунулися на півночі Харківщини, біля Костянтинівки та Сіверська.
Українські військові мали успіх на Новопавлівському, Добропільському напрямку, а також на Запоріжжі та у районі Борової.
Російське військове командування вперше відкрито визнало, що Росія прагне захопити Куп'янськ і зупинятися на ньому не збирається.
Це місто, за яке нині точаться запеклі бої, потрібне ворогу як плацдарм для подальшого просування як на Донеччині, так і на Харківщині.
Нещодавня заява міністерства оборони Росії, в якій було розкрито оперативні цілі держави-агресорки, засвідчила, що загарбницькі амбіції Москви виходять за межі Донбасу, Запорізької та Херсонської областей. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW).
Зеленський про можливість проведення виборів в Україні. Президент України заявив в інтерв'ю Fox News: "Ми готові. Якщо буде перемир'я, навіть якщо це складно згідно з нашою Конституцією".
Окупанти вдарили двома ФАБ по Запоріжжю. Внаслідок ворожої атаки виникла пожежа в одному із районів міста.
Вночі у Таганрозі зафіксували від 5 до 7 вибухів. Під атакою міг бути аеропорт.
Зеленський зазначив, що Трамп змінив своє ставлення до України і може вплинути на позицію Китаю щодо війни в Україні.
За словами Зеленського, Трамп погодився, що Путін не чекатиме закінчення війни в Україні. Він спробує знайти слабкі місця в Європі, в країнах НАТО.
Зеленський також розповів, що у приватних розмовах Володимир Путін обманював Дональда Трампа, кажучи, що, мовляв, дуже скоро окупує увесь Донбас.
Під час пресконференції після зустрічі із Трампом президент Зеленський заявив, що Китай міг би вплинути на Росію, щоб закінчити війну, але залишається пасивним.
Президент України критикує Путіна за уникання прямих переговорів і звинувачує у продовженні війни.