Про перебіг бойових дій на фронті, атаки росіян та їхні наслідки, ворожі втрати, здобутки на міжнародній арені, військову допомогу Україні, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Трамп знає важливе про фронт, Путін говорив йому неправду: головне з пресконференції Зеленського