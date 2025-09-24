О ходе боевых действий на фронте, атаках россиян и их последствиях, вражеских потерях, достижениях на международной арене, военной помощи Украине, рассказывает 24 Канал.
Россия хочет захватить Купянск на Харьковщине, чтобы продвигаться дальше: в ISW раскрыли планы агрессора
Также повреждены частные дома.
В Льгове Курской области повреждена инфраструктура, в частности электроподстанция.
Российское военное командование впервые открыто признало, что Россия стремится захватить Купянск и останавливаться на нем не собирается.
Этот город, за который сейчас идут ожесточенные бои, нужен врагу как плацдарм для дальнейшего продвижения как в Донецкой области, так и на Харьковщине.
Недавнее заявление министерства обороны России, в котором были раскрыты оперативные цели государства-агрессора, показала, что захватнические амбиции Москвы выходят за пределы Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW).
Зеленский о возможности проведения выборов в Украине. Президент Украины заявил в интервью Fox News: "Мы готовы. Если будет перемирие, даже если это сложно согласно нашей Конституции".
Оккупанты ударили двумя ФАБ по Запорожью. В результате вражеской атаки возник пожар в одном из районов города.
Ночью в Таганроге зафиксировали от 5 до 7 взрывов. Под атакой мог быть аэропорт.
Зеленский отметил, что Трамп изменил свое отношение к Украине и может повлиять на позицию Китая относительно войны в Украине.
По словам Зеленского, Трамп согласился, что Путин не будет ждать окончания войны в Украине. Он попытается найти слабые места в Европе, в странах НАТО.
Во время пресс-конференции после встречи с Трампом президент Зеленский заявил, что Китай мог бы повлиять на Россию, чтобы закончить войну, но остается пассивным.
Президент Украины критикует Путина за избежание прямых переговоров и обвиняет в продолжении войны.