Російські військові продовжують наступальні дії на Сході. Тривають важкі бої. Ворог не припиняє обстрілів українських міст. У Києві та європейських столицях – в очікуванні майбутньої зустрічі Путіна і Трампа.

Про перебіг бойових дій, втрати та просування ворога, наслідки російських обстрілів, важливі події на внутрішній та міжнародній політичній аренах 14 серпня, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Як військові реагують на ідею "обміну територіями" з Росією

Що відбувалося 14 серпня?