Про перебіг бойових дій, втрати та просування ворога, наслідки російських обстрілів, важливі події на внутрішній та міжнародній політичній аренах 14 серпня, розповідає 24 Канал.
Що відбувалося 14 серпня?
Дрони масовано атакували НПЗ у Волгограді
"Коаліція рішучих" озвучила вимоги до мирної угоди з Росією
Трамп заявив про готовність надати Україні гарантії безпеки, якщо ці зусилля не будуть здійснюватись в межах НАТО. Про це пише Politico.
Трамп запевнив Зеленського та європейських лідерів, що не обговорюватиме з Путіним питання територій. За його словами, він іде на зустріч з Путіним з метою забезпечення припинення вогню в Україні. Про це пише NBC News.
Волгоград зазнав масованої атаки дронів у ніч на 14 серпня, ціллю став місцевий НПЗ.
За словами тамтшенього губернатора, внаслідок атаки "на території НПЗ відбувся розлив нафтопродуктів та подальша пожежа".
Пожежу після атаки можна було побачити за десятки кілометрів.
"Коаліція рішучих" підкреслила, що дипломатичне рішення має гарантувати безпеку як України, так і всієї Європи.
У спільній заяві було викладено кілька ключових умов для врегулювання війни:
переговори можливі лише за умови припинення вогню або тривалого та значного припинення бойових дій;