О ходе боевых действий, потери и продвижение врага, последствия российских обстрелов, важные события на внутренней и международной политической аренах 14 августа, рассказывает 24 Канал.
Что происходило 14 августа?
Дроны массированно атаковали НПЗ в Волгограде
"Коалиция решительных" озвучила требования к мирному соглашению с Россией
Трамп заявил о готовности предоставить Украине гарантии безопасности, если эти усилия не будут осуществляться в рамках НАТО. Об этом пишет Politico.
Трамп заверил Зеленского и европейских лидеров, что не будет обсуждать с Путиным вопрос территорий. По его словам, он идет на встречу с Путиным с целью обеспечения прекращения огня в Украине. Об этом пишет NBC News.
Волгоград подвергся массированной атаке дронов в ночь на 14 августа, целью стал местный НПЗ.
По словам тамошнего губернатора, в результате атаки "на территории НПЗ произошел разлив нефтепродуктов и последующий пожар".
Пожар после атаки можно было увидеть за десятки километров.
"Коалиция решительных" подчеркнула, что дипломатическое решение должно гарантировать безопасность как Украины, так и всей Европы.
В совместном заявлении было изложено несколько ключевых условий для урегулирования войны:
переговоры возможны только при условии прекращения огня или длительного и значительного прекращения боевых действий;