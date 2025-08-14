О ходе боевых действий, потери и продвижение врага, последствия российских обстрелов, важные события на внутренней и международной политической аренах 14 августа, рассказывает 24 Канал.

Что происходило 14 августа?

06:15, 14 августа

Трамп заявил о готовности предоставить Украине гарантии безопасности, если эти усилия не будут осуществляться в рамках НАТО. Об этом пишет Politico.

06:14, 14 августа

Трамп заверил Зеленского и европейских лидеров, что не будет обсуждать с Путиным вопрос территорий. По его словам, он идет на встречу с Путиным с целью обеспечения прекращения огня в Украине. Об этом пишет NBC News.

06:13, 14 августа

Дроны массированно атаковали НПЗ в Волгограде

Волгоград подвергся массированной атаке дронов в ночь на 14 августа, целью стал местный НПЗ.

По словам тамошнего губернатора, в результате атаки "на территории НПЗ произошел разлив нефтепродуктов и последующий пожар".

Пожар после атаки можно было увидеть за десятки километров.

06:11, 14 августа

"Коалиция решительных" озвучила требования к мирному соглашению с Россией

"Коалиция решительных" подчеркнула, что дипломатическое решение должно гарантировать безопасность как Украины, так и всей Европы.

В совместном заявлении было изложено несколько ключевых условий для урегулирования войны:

переговоры возможны только при условии прекращения огня или длительного и значительного прекращения боевых действий;

  • в случае отказа России от прекращения огня во время переговоров на Аляске, санкции и экономическое давление на ее военную экономику должны быть усилены;
  • международные границы не могут изменяться силой;
  • Украина должна получить надежные гарантии безопасности для защиты своего суверенитета и территориальной целостности;
  • не должно быть никаких ограничений на ВСУ или сотрудничество Украины с третьими странами;
  • Россия не может иметь права вето на пути Украины к вступлению в ЕС и НАТО.