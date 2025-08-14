Українські військові прекрасно розуміють важливість утримання всіх рубежів. Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко, зауваживши, що вже є вибудувані лінії оборони, на яких ми стримуємо ворога.

Що кажуть у Силах оборони?

Звісно, противника треба зупиняти й не дати змоги йому рухатися до Харківщини, Дніпропетровщини. Для цього зараз докладають усіх зусиль. Проблема дужа глибока й полягає в тому, щоб не допустити закріплення окупантів, розвитку їхнього наступу.

Глобальне стратегічне питання полягає в тому, щоб зберегти наші сили на лівобережжі. Розуміння цього у військових є. Так, нам не вистачає ресурсів, певних засобів, але є усвідомлення важливості стримування ворога,

– наголосив військовослужбовець ТрО ЗСУ.

Тільки бойові дії покажуть на яких рубежах вдасться зупинити окупантів. Попри геополітичні дискусії, перемовини, Росія все одно продовжить наступати. Цілком ймовірно, що вона матиме тактичний успіхи. Завдання в тому, щоб не дати ворогу його розвинути.

Зауважимо, західні ЗМІ зазначають, що так званий "обмін територіями" поки виглядає одностороннім. У Європі також наголошують, що будь-які домовленості мають починатися на сьогоднішній лінії фронту та з гарантій безпеки для України.