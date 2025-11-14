Били "Нептунами" по Росії: ЗСУ атакували базу кораблів, НПЗ і склад пального
- ЗСУ завдали ударів по порту "Новоросійськ", використовуючи ракети "Нептун" та ударні БпЛА
- Також були атаковані НПЗ у Саратовській області та сховище пального "Комбінат Крістал" в районі Енгельса.
14 листопада українські захисники влаштували для окупантів вибухову ніч. Сили оборони завдали влучних ударів по кількох важливих об'єктах росіян.
Так, українці влучили по порту "Новоросійськ" – одному з головних нафтових хабів ворога і пункту базування кораблів окупантів у Краснодарському краї, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.
Дивіться також Ключова логістична артерія Росії заблокована: ГУР влаштувало вибухи на Далекому Сході Росії
Що і чим уразила Україна у ніч проти 14 листопада?
Для удару по порту захисники використали вітчизняне озброєння, зокрема ракети "Нептун" та ударні БпЛА різних типів.
Внаслідок атаки уражена цінна інфраструктура порту: нафтовий термінал "Шесхаріс", пускова установка зі складу ЗРК С– 400 і сховища ракет, з подальшою детонацією та пожежею.
Зверніть увагу! Термінал "Шесхаріс" – один з найбільших нафтоналивних комплексів з перевалки нафти і нафтопродуктів на півдні Росії. Він забезпечує паливом окупантів в Україні.
Також у Саратовській області прилетіло по однойменному НПЗ. На території об'єкту чули вибухи та бачили пожежу. Завод розташований за 600 кілометрів від державного кордону з Україною.
Удар по Саратовському НПЗ: дивіться відео
Окрім того, вночі "перепало" інфраструктурі підприємства зберігання пально-мастильних матеріалів "Комбінат Крістал" у районі Енгельса. Там теж лунали вибухи і щось добре палало.
Що відомо про вибухи у Росії 14 листопада?
- Вранці 14 листопада Володимир Зеленський повідомив, що українські військові успішно застосували ракети "Довгий Нептун" по цілях на території Росії. Ракети "Довгий Нептун" є крилатими ракетами класу "поверхня – поверхня" з дальністю ураження до 1000 кілометрів і вагою бойової частини понад 350 кілограмів.
- Також президент показав ексклюзивні кадри запуску цих ракет по Росії.
- Тим часом у міноборони Росії заявили, що уночі були перехоплені 216 українських дронів над 11 регіонами і окупованим Кримом.