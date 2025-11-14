Били "Нептунами" по Росії: ЗСУ атакували базу кораблів, НПЗ і склад пального

14 листопада українські захисники влаштували для окупантів вибухову ніч. Сили оборони завдали влучних ударів по кількох важливих об'єктах росіян.

Так, українці влучили по порту "Новоросійськ" – одному з головних нафтових хабів ворога і пункту базування кораблів окупантів у Краснодарському краї, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.

Що і чим уразила Україна у ніч проти 14 листопада?

Для удару по порту захисники використали вітчизняне озброєння, зокрема ракети "Нептун" та ударні БпЛА різних типів.

Внаслідок атаки уражена цінна інфраструктура порту: нафтовий термінал "Шесхаріс", пускова установка зі складу ЗРК С– 400 і сховища ракет, з подальшою детонацією та пожежею.

Зверніть увагу! Термінал "Шесхаріс" – один з найбільших нафтоналивних комплексів з перевалки нафти і нафтопродуктів на півдні Росії. Він забезпечує паливом окупантів в Україні.

Також у Саратовській області прилетіло по однойменному НПЗ. На території об'єкту чули вибухи та бачили пожежу. Завод розташований за 600 кілометрів від державного кордону з Україною.

Удар по Саратовському НПЗ: дивіться відео

Окрім того, вночі "перепало" інфраструктурі підприємства зберігання пально-мастильних матеріалів "Комбінат Крістал" у районі Енгельса. Там теж лунали вибухи і щось добре палало.

Що відомо про вибухи у Росії 14 листопада?