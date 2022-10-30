Скористалися неправильним курінням, – Арестович про вихід Росії із зернової угоди

Після вибухів у Севастополі Росія заявила, що виходить з зернової угоди, адже звинувачує у "теракті" Україну. Насправді країна-агресорка вже давно шукала привід, щоб відмовитися від домовленостей.

Про це розповів радник голови Офісу Президента Олексій Арестович у стрімі на ютуб-каналі "Фейгін LIVE", повідомляє 24 канал. Він пояснив, що Росія не може продавати добрива, натомість вивозити український врожай ще можна. Тож зараз – дуже логічний для окупантів час, щоб відмовитися від зернової угоди.

До теми Севастополь під "атакою дронів": все, що відомо про свіжу "бавовну" в окупованому Криму

Арестович наголосив, що росіяни абсолютно свідомо пішли на цей крок, скориставшись "неправильним курінням" в Севастополі як приводом.

Як скасування зернової угоди вплине на Туреччину

Як пояснив радник голови ОП, вихід Росії із зернової угоди ставить у не найприємніше становище Туреччину, яка була одним із гарантом угоди. Росіяни підставили й ООН, але організація, ймовірно, за традицією просто глибоко занепокоїться.

Натомість Туреччина дуже активно працює з головними отримувачами цього зерна – Африкою та Близьким Сходом. І підставляючи цю країну та її президента Реджепа Ердогана особисто, окупанти ставлять його перед обличчями сотень мільйонів людей, які через неотримання українського зерна та інших товарів знову опиняються перед загрозою голоду, а влада їхніх країн – ще й перед загрозою чергових бунтів.

А Ердоган поручитель. Тепер йому потрібно довго пояснювати перед усіма цими урядами, як же так вийшло. Як ви думаєте, кого він зробить винним? Це риторичне питання,

– зауважив Арестович.

Що відбулося у Севастополі

За словами радника голови ОП, 30 жовтня у Криму, ймовірно, стався friendly fire або "дружній вогонь" – росіяни понапивалися та почали стріляти один в одного.

Щодо "обстрілу російського флоту безпілотниками", у якому країна-агресорка звинувачує Україну, Арестович припустив, що це ворожа сторона могла не впоратися, наприклад, з іранськими дронами-камікадзе.

Напевне, не впоралися з управлінням іранськими дронами або іранські оператори переплутали цілі або хотіли пожартувати,

– каже Арестович.

Він додав, що результат того, що сталося, епічний – вражений фрегат "Адмірал Макаров", хоч наразі невідомо, наскільки його пошкодили. Крім того, дісталося й тральщику "Іван Голубець", який, схоже, послідував за російським флагманом – крейсером "Москва". Отож, унаслідок вибухів за найскромнішими даними було пошкоджено 2 військові кораблі Росії, але їхня кількість може бути більшою – до 4. Крім того, горіли ще і якісь цистерни з пальним.

Арестович наголосив, що навіть якщо ці судна і не втонуть, враження одного лише "Адмірала Макарова" дуже важливе, адже це – носій крилатих ракет. Зокрема з нього російські терористи атакували Вінницю 14 липня.

Олексій Арестович про вихід Росії з зернової угоди і вибухи у Севастополі: дивіться відео

Захід відреагував на вихід Росії з зернової угоди

Україна не визнала своєї причетності до вибухів поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк припустила, що причиною можуть бути невдалі пуски російських С-300

Реакція представників США та ЄС на розірвання угоди про експорт українського зерна з боку Росії не змусила себе чекати. Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що від продовження дії угоди залежить продовольча безпека у низці країн світу. Він наголосив, що за останні місяці вдалося вивезти понад 9 мільйонів кубометрів українського продовольства, а це дозволило знизити глобальні ціни на продукцію.

Також до Росії звернувся верховний представник Європейського Союзу Жозеп Боррель. Він підкреслив, що війна Росії проти України спричинила глобальну продовольчу кризу, і продовження забезпечення регулярного експорту українського зерна важливе для її розв'язання.