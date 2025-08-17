Укр Рус
17 серпня, 06:45
У Воронезькій області дрони атакували залізницю: пошкоджена ЛЕП, затримувалися поїзди

Владислав Кравцов
Основні тези
  • У Воронезькій області дрони атакували залізничну станцію "Ліски", пошкодивши лінію електропередач та спричинивши затримку руху поїздів.
  • Губернатор підтвердив атаку безпілотників, повідомив про пораненого монтера, займання магазину та речового ринку, а також ліквідацію загоряння газової труби в іншому муніципалітеті.

Невідомі безпілотники вночі 17 серпня атакували залізничну станцію у Воронезькій області. Там пошкоджено ліні. електропередач, а також була затримка руху поїздів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Які наслідки атаки безпілотниками по Воронезькій області?

Жителі Воронезької області повідомляли, що пошкоджень зазнала залізнична станція "Ліски". Губернатор Олександр Гусєв підтвердив атаку безпілотників у регіоні, при цьому не назвав, яку саме станцію було атаковано. 

Посадовець зазначив, що, за попередньою інформацією, поранення нібито зазнав монтер колії залізничної станції, і його вже госпіталізовано до районної лікарні. 

Внаслідок падіння уламків безпілотника пошкоджено ЛЕП на залізничній станції, затримано рух кількох поїздів. Оперативні служби готуються розпочати відновлення лінії електропередачі. У тому ж районі сталося займання магазину та речового ринку. На місці вже працюють пожежні розрахунки, 
– написав Гусєв.

Губернатор Воронезької області також наголосив, що ще в одному муніципалітеті регіону ліквідується загоряння газової труби. 

Окрім того, глава російського регіону зазначив, що загроза безпосередньої атаки безпілотниками зберігається у трьох муніципалітетах області. Режим небезпеки атаки БпЛА діє у всій Воронезькій області.

Пізніше губернатор написав, що рух поїздів у регіоні було відновлено.

До слова, у Воронезькій області вночі 17 серпня жителі чули вибухи. Дрони літали над Розсошшю, гучно було і в Борисоглібську.