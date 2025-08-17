Неизвестные беспилотники ночью 17 августа атаковали железнодорожную станцию в Воронежской области. Там повреждены линии электропередач, а также была задержка движения поездов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

К теме В Волгограде снова произошло возгорание на НПЗ

Какие последствия атаки беспилотниками по Воронежской области?

Жители Воронежской области сообщали, что повреждениям подверглась железнодорожная станция "Лиски". Губернатор Александр Гусев подтвердил атаку беспилотников в регионе, при этом не назвал, какую именно станцию было атаковано.

Чиновник отметил, что, по предварительной информации, ранения якобы получил монтер пути железнодорожной станции, и он уже госпитализирован в районную больницу.

В результате падения обломков беспилотника повреждена ЛЭП на железнодорожной станции, задержано движение нескольких поездов. Оперативные службы готовятся начать восстановление линии электропередачи. В том же районе произошло возгорание магазина и вещевого рынка. На месте уже работают пожарные расчеты,

– написал Гусев.

Губернатор Воронежской области также отметил, что еще в одном муниципалитете региона ликвидируется возгорание газовой трубы.

Кроме того, глава российского региона отметил, что угроза непосредственной атаки беспилотниками сохраняется в трех муниципалитетах области. Режим опасности атаки БпЛА действует во всей Воронежской области.

Позже губернатор написал, что движение поездов в регионе было восстановлено.

К слову, в Воронежской области ночью 17 августа жители слышали взрывы. Дроны летали над Рассошьем, громко было и в Борисоглебске.