Ще від 24 лютого: у Криму досі триває хвиля антивоєнних протестів

Крим також очікує на деокупацію. Адже після 24 лютого у ньому прокотилася хвиля антивоєнних протестів, яка триває досі.

Про це в ефірі 24 каналу розповіла керівниця Служби забезпечення діяльності Кримської платформи Марія Томак.

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Вона зазначила, що згідно з їх підрахунками, орієнтовано вже є понад 100 випадків протестів у Криму з підтримкою материкової України.

Марія Томак повідомила, що більшість з цих людей потрапляє під адміністративне переслідування. Адже державна дума росії ухвалила спеціальний закон щодо дискредитації збройних сил рф. Через це вже є понад 70 випадків притягнення до відповідальності, які нарахувала ініціатива "Кримський процес".

Ми з колегами 8 років постійно моніторимо Крим. Спілкувалися з активістами та адвокатами. Але навіть для нас такий рівень підтримки й активності став несподіваним,

– повідомила Марія Томак.

Вона пояснила, що люди, які зараз виявляють солідарність, це не ті, хто традиційно виходив на акції підтримки. Тепер це абсолютно інша когорта, а саме звичайні кримчани, які не можуть стримати свої емоції, співпереживання, солідарність. Навіть розуміючи, що будуть притягнуті до відповідальності.

За словами експертки, це дуже різні прояви, починаючи від того, що людина може процитувати відому фразу про "русский военный корабль" й за це потім притягнута до відповідальності. Аж до коктейлів Молотова, підпалених автівок або розбитого в них скла, якщо є символіка "z".

Це дуже різний набір дій – серед них є радикальні, тобто не просто плакат "за мир". В тому числі до них додаються доволі молоді люди, які фактично свідому частину свого життя прожили в окупації,

– повідомила Марія Томак.

Вона констатувала, що для нас це дуже важливі сигнали. Це означає, що навіть попри повне інформаційне блокування Криму, ізоляцію й дуже-дуже агресивну пропаганду, яка межує з насильством проти людей, – є ті, які залишаються з материковою частиною України.

"Я думаю, що ці акції та протестну активність підживлює розуміння людей, що навіть, попри всі ті жахіття, які зараз відбуваються на материковій частині України, – повномасштабне вторгнення наближає момент деокупації Криму", – додала Марія Томак.

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