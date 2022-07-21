Еще с 24 февраля: в Крыму до сих пор продолжается волна антивоенных протестов

Крым также ожидает деоккупацию. Ведь после 24 февраля по нему прокатилась волна антивоенных протестов, которая продолжается до сих пор.

Об этом в эфире 24 каналу рассказала руководитель Службы обеспечения деятельности Крымской платформы Мария Томак.

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Она отметила, что согласно их подсчетам, ориентировано уже есть более 100 случаев протестов в Крыму с поддержкой материковой Украины.

Мария Томак сообщила, что большинство этих людей попадает под административное преследование. Ведь государственная дума россии приняла специальный закон по дискредитации вооруженных сил россии. Поэтому уже есть более 70 случаев привлечения к ответственности, которые насчитала инициатива "Крымский процесс".

Мы с коллегами 8 лет постоянно мониторим Крым. Общались с активистами и адвокатами. Но даже для нас такой уровень поддержки и активности стал неожиданным,

– сообщила Мария Томак.

Она пояснила, что люди, сейчас проявляющие солидарность, это не те, кто традиционно выходил на акции поддержки. Теперь это совершенно другая когорта, а именно обычные крымчане, которые не могут умерить свои эмоции, сопереживания, солидарность. Даже понимая, что будут привлечены к ответственности.

По словам эксперта, это очень разные проявления, начиная от того, что человек может процитировать известную фразу о "русском военном корабле" и за это потом привлечен к ответственности. Вплоть до коктейлей Молотова, горящих автомобилей или разбитого в них стекла, если есть символика "z".

Это очень разный набор действий – среди них есть радикальные, то есть не просто плакат "за мир". В том числе к ним добавляются молодые люди, которые фактически сознательную часть своей жизни прожили в оккупации,

– сообщила Мария Томак.

Она констатировала, что для нас это очень важные сигналы. Это означает, что даже несмотря на полную информационную блокировку Крыма, изоляцию и очень агрессивную пропаганду, граничащую с насилием против людей, есть те, которые остаются с материковой частью Украины.

"Я думаю, что эти акции и протестную активность подпитывают понимание людей, что даже, несмотря на все ужасы, которые сейчас происходят на материковой части Украины, – полномасштабное вторжение приближает момент деоккупации Крыма", – добавила Мария Томак.

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