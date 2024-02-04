Справжньою перешкодою для відбудови України є не Орбан, – The Washington Post

У перший день лютого всі європейські лідери, включно з прем'єром Віктором Орбаном, погодили передачу Україні 50 мільярдів євро. Однак перед відбудовою країни стоять інші проблеми, аж ніяк не угорський політик.

The Washington Post зазначає, що цих 50 мільярдів євро просто не вистачить на відбудову України. Там наголошують, що надані кошти неспіввідносні з можливостями Європейського Союзу.

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Україні потрібно більше коштів

Європейські країни 1 лютого нарешті ухвалили допомогу Україні у вигляді 50 мільярдів євро, які мають допомогти їй відновитися після російських атак. Однак проблема в тому, що навіть рік тому Світовий банк оцінював суму реконструкції в 411 мільярдів доларів. Верхньою межею тоді ж називали 1 трильйон доларів.

Окрім цього, 54 мільярди – це була найнижча планка пропонованої для України суми. Ймовірно, що ці кошти підуть на покриття дефіциту бюджету, адже 50% коштів країни витрачається на оборону.

Мало коштів ЄС буде витрачено на довгострокову реконструкцію. Більше піде на зарплату вчителям і солдатам, виробництво зброї, а також на ремонт підірваних ракетами портів та електрообладнання,

– зазначив колумніст Лі Хокстадер. Окрім цього, більшість коштів ЄС надає у вигляді грантів, тобто Київ повинен колись їх повернути. Величезні ставки ніяк не співставні з тими фінансовими зобов'язаннями, що надає Євросоюз – автор зазначає, що вони є "неадекватними виклику та нікчемними, якщо порівнювати його з ресурсами континенту." Ймовірно, питання коштів стане більш актуальним, коли Захід зіткнеться з проблемою відновлення, враховуючи масштаби руйнувань. Зокрема, це вже зараз дискусія щодо передачі Україні заморожених російських активів змінилася. Без використання коштів Москви платити доведеться західним платникам податків і урядам. Орбан, безсумнівно, є шипою в оці ЄС, але цього тижня європейські лідери показали, що ним можна керувати – і приборкати. Тепер для тих самих лідерів настав час ретельно поглянути на те, що вони ще можуть зробити,

– пише Хокстадер. Що відомо про гроші для України