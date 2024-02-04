Справжньою перешкодою для відбудови України є не Орбан, – The Washington Post

Мало коштів ЄС буде витрачено на довгострокову реконструкцію. Більше піде на зарплату вчителям і солдатам, виробництво зброї, а також на ремонт підірваних ракетами портів та електрообладнання,
– зазначив колумніст Лі Хокстадер.
Окрім цього, більшість коштів ЄС надає у вигляді грантів, тобто Київ повинен колись їх повернути. Величезні ставки ніяк не співставні з тими фінансовими зобов'язаннями, що надає Євросоюз – автор зазначає, що вони є "неадекватними виклику та нікчемними, якщо порівнювати його з ресурсами континенту."
Ймовірно, питання коштів стане більш актуальним, коли Захід зіткнеться з проблемою відновлення, враховуючи масштаби руйнувань. Зокрема, це вже зараз дискусія щодо передачі Україні заморожених російських активів змінилася. Без використання коштів Москви платити доведеться західним платникам податків і урядам.
Орбан, безсумнівно, є шипою в оці ЄС, але цього тижня європейські лідери показали, що ним можна керувати – і приборкати. Тепер для тих самих лідерів настав час ретельно поглянути на те, що вони ще можуть зробити,
– пише Хокстадер.