Настоящим препятствием для восстановления Украины является не Орбан, – The Washington Post

Мало средств ЕС будет потрачено на долгосрочную реконструкцию. Больше пойдет на зарплату учителям и солдатам, производство оружия, а также на ремонт взорванных ракетами портов и электрооборудования,
– отметил колумнист Ли Хокстадер.
Кроме этого, большинство средств ЕС предоставляет в виде грантов, то есть Киев должен когда-то их вернуть. Огромные ставки никак не сопоставимы с теми финансовыми обязательствами, что предоставляет Евросоюз – автор отмечает, что они являются "неадекватными вызову и ничтожными, если сравнивать его с ресурсами континента."
Вероятно, вопрос средств станет более актуальным, когда Запад столкнется с проблемой восстановления, учитывая масштабы разрушений. В частности, это уже сейчас дискуссия относительно передачи Украине замороженных российских активов изменилась. Без использования средств Москвы платить придется западным налогоплательщикам и правительствам.
Орбан, несомненно, является шипом в глазу ЕС, но на этой неделе европейские лидеры показали, что им можно управлять – и укротить. Теперь для тех самых лидеров пришло время тщательно взглянуть на то, что они еще могут сделать,
– пишет Хокстадер.