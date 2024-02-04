Настоящим препятствием для восстановления Украины является не Орбан, – The Washington Post

В первый день февраля все европейские лидеры, включая премьера Виктора Орбана, согласовали передачу Украине 50 миллиардов евро. Однако перед восстановлением страны стоят другие проблемы, отнюдь не венгерский политик.

The Washington Post отмечает, что этих 50 миллиардов евро просто не хватит на восстановление Украины. Там отмечают, что предоставленные средства несоизмеримы с возможностями Европейского Союза.

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Украине нужно больше средств

Европейские страны 1 февраля наконец приняли помощь Украине в виде 50 миллиардов евро, которые должны помочь ей восстановиться после российских атак. Однако проблема в том, что даже год назад Всемирный банк оценивал сумму реконструкции в 411 миллиардов долларов. Верхней границей тогда же называли 1 триллион долларов.

Кроме этого, 54 миллиарда – это была самая низкая планка предлагаемой для Украины суммы. Вероятно, что эти средства пойдут на покрытие дефицита бюджета, ведь 50% средств страны тратится на оборону.

Мало средств ЕС будет потрачено на долгосрочную реконструкцию. Больше пойдет на зарплату учителям и солдатам, производство оружия, а также на ремонт взорванных ракетами портов и электрооборудования,

– отметил колумнист Ли Хокстадер. Кроме этого, большинство средств ЕС предоставляет в виде грантов, то есть Киев должен когда-то их вернуть. Огромные ставки никак не сопоставимы с теми финансовыми обязательствами, что предоставляет Евросоюз – автор отмечает, что они являются "неадекватными вызову и ничтожными, если сравнивать его с ресурсами континента." Вероятно, вопрос средств станет более актуальным, когда Запад столкнется с проблемой восстановления, учитывая масштабы разрушений. В частности, это уже сейчас дискуссия относительно передачи Украине замороженных российских активов изменилась. Без использования средств Москвы платить придется западным налогоплательщикам и правительствам. Орбан, несомненно, является шипом в глазу ЕС, но на этой неделе европейские лидеры показали, что им можно управлять – и укротить. Теперь для тех самых лидеров пришло время тщательно взглянуть на то, что они еще могут сделать,

– пишет Хокстадер. Что известно о деньгах для Украины