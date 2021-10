"Віддаємо шану хоробрим синам та донькам": США привітали Україну з Днем захисників і захисниць

Сполучені Штати Америки 14 жовтня привітали Україну з Днем захисників і захисниць. І також запевнили, що й досі залишаются надійним партнером нашої держави.

Відтак продовжать підтримувати нас у війні з Росією. Відео з привітанням аташе з питань оборони полковниці Бріттані Стюарт опублікувало на своїй сторінці Посольство США в Україні.

Читайте також Як Україна вперше відзначає День захисників та захисниць

Американське посольство привітали Україну з Днем захисників та захисниць

Старша представниця Міністерства оборони зазначила, що Штати вітають відважних чоловіків та жінок, які служать та служили заради захисту країни. Тож їхня мужність та відвага – це і є патріотизм.

За словами американської військовослужбовиці, майбутнє України тримається на плечах її захисників – у безпеці та з процвітаючою демократією.

Ми віддаємо шану хоробрим синам та донькам, які віддали свої життя заради свободи України,

– підкреслила вона.

І наголосила, що США – разом з Україною у боротьбі проти російської агресії.

День захисника України почали відзначати з 2014 року. У серпні 2021 року президент Володимир Зеленський підписав указ, яким перейменував це свято на "День захисників та захисниць".

Привітання США з Днем захисників та захисниць України: дивіться відео

Святкування Дня захисників та захисниць в Україні: останні новини

Текст публікації Посольства США в Україні

У День захисників і захисниць України ми вшановуємо хоробрих чоловіків та жінок, які служили та служать, захищаючи свободу України! Сполучені Штати залишаються вашим надійним партнером, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії.

On Defenders of Ukraine Day, we honor the brave men and women who have served in the defense of Ukraine's freedom. The United States remains your steadfast partner and we will continue to stand with Ukraine in your fight against Russia's aggression.