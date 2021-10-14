Урочисті заходи почались о 11:00. На відкриття прийшли матері, дружини загиблих військових, ветерани війни, представники влади й духовенства, а також місцеві жителі.

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Як виглядає пам'ятник

Пам'ятник – це 4 гранітні стели та бронзові фігури військового Збройних Сил України, волонтера, медпрацівника та добровольця.

На сходинках пам'ятника написані населені пункти, у яких загинули учасники війни з Житомира.

У Житомирі відкрили пам'ятник захисникам / Фото "Суспільне":

Сім'ї полеглих захисників тримали в руках їх портрети. Після відкриття пам'ятника учасники зібрання несли квіти до стендів із фотографіями загиблих бійців.

Дивіться відео відкриття пам'ятника:

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