Урочисті заходи почались о 11:00. На відкриття прийшли матері, дружини загиблих військових, ветерани війни, представники влади й духовенства, а також місцеві жителі.
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Як виглядає пам'ятник
Пам'ятник – це 4 гранітні стели та бронзові фігури військового Збройних Сил України, волонтера, медпрацівника та добровольця.
На сходинках пам'ятника написані населені пункти, у яких загинули учасники війни з Житомира.
У Житомирі відкрили пам'ятник захисникам / Фото "Суспільне":
Сім'ї полеглих захисників тримали в руках їх портрети. Після відкриття пам'ятника учасники зібрання несли квіти до стендів із фотографіями загиблих бійців.
Дивіться відео відкриття пам'ятника:
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