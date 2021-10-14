Торжественные мероприятия начались в 11:00. На открытие пришли матери, жены погибших военных, ветераны войны, представители власти и духовенства, а также местные жители.
Важно Цена моей борьбы: видевоспоминание украинского воина ко Дню защитников
Как выглядит памятник
Памятник – это 4 гранитные стелы и бронзовые фигуры военного Вооруженных Сил Украины, волонтера, медработника и добровольца.
На ступеньках памятника написаны населенные пункты, в которых погибли участники войны из Житомира.
В Житомире открыли памятник защитникам / Фото "Суспільне":
Семьи павших защитников держали в руках их портреты. После открытия памятника участники собрания несли цветы к стендам с фотографиями погибших бойцов.
Смотрите видео открытия памятника:
День защитника и защитниц Украины: последние новости
- По всей Украине состоятся торжественные мероприятия ко Дню защитника. В Киеве проходит Марш защитников с 10 тысячами участников.
- Во Львове на Лычаковском кладбище почтили память всех борцов за независимость нашей страны.
- Президент Владимир Зеленский тоже почтил память погибших за страну. Он возложил цветы к Стене памяти. В своем поздравлении глава государства поблагодарил тех, кто ежедневно совершает подвиг, обороняя Украину от российского агрессора.
- В Северодонецке впервые провели военный парад.