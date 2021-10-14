Почалося вшанування захисників та захисниць з віча, яке пройшло поблизу Київського університету імені Тараса Шевченка.

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Марш до Дня захисників та захисниць у Києві

У Києві 14 жовтня проходить Марш Націй, присвячений Дню захисників та захисниць, який організували представники партій "Свобода", "Національний корпус", а також організації "Рух ветеранів України".

У парку імені Тараса Шевченка та на вулиці Володимирській біля університету Шевченка в обід зібралися сотні людей. Серед них були і люди похилого віку, і діти.

Учасники маршу принесли зі собою прапори України та червоно-чорні прапори, а також стяги з символікою низки націоналістичних організацій. Також люди несуть у руках портрети рідних, які загинули на війні на Донбасі.

Колона рушила центральними вулицями Києва. Учасники Маршу пройдуть від парку Шевченка через Бессарабську площу, вулицю Хрещатик до Майдану Незалежності.

Окрім цього, цим же маршрутом планував пройти й Марш слави УПА, який організував "Правий сектор". Однак у результаті обидві колони, як пише "Суспільне", об'єдналися.

За дотриманням порядку на вулицях Києва стежать співробітники поліції діалогу.

Марш до Дня захисників і захисниць у Києві: Фото "Суспільне", "Громадське"

До слова, вранці 14 жовтня з нагоди свята у Києві відбувся велопробіг, в якому взяли участь кілька сотень людей.

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