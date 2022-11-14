Хронологія підкаже: чи могла втеча росіян з Херсона бути "домовленістю" з Україною

Оскільки російські війська вийшли з правого берега самостійно, ширяться припущення, що стосовно такого відносно спокійного їхнього відходу могли бути якісь домовленості. Однак, аби зрозуміти, що звільнення правого берега – це виключно результат дій ЗСУ, потрібно звернутися до хронології подій.

ЗСУ притискали росіян кілька місяців

Про це 24 каналу розказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він вважає, що не треба шукати жодних підводних каменів щодо цього питання, адже українські обранці почали втілювати стратегію з витіснення противника ще влітку.

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Мусієнко пояснив, що мова йде про максимально потужне дистанційне ураження сил противника артилерією, авіацією і безпілотниками, знищення засобів протиповітряної оборони ворога, знищення його радарів, знищення його логістики і забезпечення. Усе це разом з успішними діями українських військ в районі Давидового Броду. А там вони не могли повною мірою облаштувати захисні позиції, і відповідно – довго утримуватися.

Крім того, важливим аспектом у цьому є Снігурівка. І хоч про активні бої там почули за 1 – 2 дні до звільнення правого берега, тиск на цьому напрямку відбувався вже давно. Оскільки ЗСУ застосували такий комплексний підхід для відвоювання територій, він дав цілком очікуваний ефект.

Російські війська просто розуміли, що після втрати Снігурівки їм потрібно було б відходити ще ближче – притискатися, з одного боку, до Берислава, а з іншого боку до Херсона, а відповідно – і ближче до води. Українські війська підступали і могли гатити по них набагато потужніше та знищувати їхню логістику, тож їм ніяк не вдалося б втриматися.

Це було б просто тотальною поразкою для Росії. Тому для того, щоб хоч якось мінімізувати її наслідки, російське військове командування почало публічного говорити про відхід – мовляв, що це саме їхній наказ, що це сталося унаслідок їхніх дій, а не в результаті того, що українські війська потужно притискали російське угруповання. Це було зроблено просто для того, щоб мінімізувати потенційні наслідки.

Це блискуча стратегія українських військ, українського військового командування, старання військових на місцях, які з боями, попри складні умови, будучи під обстрілами противника, все ж таки реалізували цю стратегію і звільнили Херсонщину,

– підкреслив Мусієнко.

Він наголосив, що відхід росіян з правого берега – це ніщо інакше, ніж військова поразка, а тому не слід шукати у цьому "договорняків" та зраду. Звільнення цієї частини Херсонщини – це велика перемога України на фронті, і на цьому ніхто не зупиниться.

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Куди рухатиметься контрнаступ ЗСУ

В американському Інституті вивчення війни вважають, що після звільнення правобережжя Херсонщини український контрнаступ може активізуватися на Луганщині. За припущенням аналітиків, частину підрозділів ЗСУ передислокують на цей напрямок.

В ISW пояснили, що форсування Дніпра для наступу на лівому березі навряд чи закінчиться блискавичним успіхом для українців, а тому більш ймовірно, що наша армія зосередиться на обороні Херсона, а більше наступальних дій здійснюватиме у Луганській області.