Хронология подскажет: мог ли побег россиян из Херсона быть "договоренностью" с Украиной

Поскольку российские войска вышли с правого берега самостоятельно, распространяются предположения, что на счет такого относительно спокойного их ухода могли быть какие-то договоренности. Однако, чтобы понять, что освобождение правого берега – это исключительно результат действий ВСУ, нужно обратиться к хронологии событий.

ВСУ прижимали россиян несколько месяцев

Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он считает, что не нужно искать никакие подводные камни по этому вопросу, ведь украинские избранники начали воплощать стратегию по вытеснению противника еще летом.

Обратите внимание Россияне ведут бои на Кинбурнской косе, но отходят от Днепра: какая ситуация на Юге

Мусиенко объяснил, что речь идет о максимально мощном дистанционном поражении сил противника артиллерией, авиацией и беспилотниками, уничтожении средств противовоздушной обороны врага, уничтожении его радаров, уничтожении его логистики и обеспечения. Все это вместе с успешными действиями украинских войск в районе Давыдового Брода. А там они не могли в полной мере обустроить защитные позиции, и соответственно долго удерживаться.

Кроме того, важным аспектом в этом является Снигиревка. И хотя об активных боях там услышали за 1 – 2 дня до освобождения правого берега, давление на этом направлении происходило уже давно. Поскольку ВСУ применили такой комплексный подход к отвоеванию территорий, он дал вполне ожидаемый эффект.

Российские войска просто понимали, что после потери Снигиревки им нужно было бы отходить еще ближе – прижиматься, с одной стороны, к Бериславу, а с другой к Херсону, а соответственно – и ближе к воде. Украинские войска подступали и могли бить по ним гораздо мощнее и уничтожать их логистику, так что им никак не удалось бы удержаться.

Это было бы просто тотальным поражением для России. Поэтому для того, чтобы хоть как-то минимизировать ее последствия, российское военное командование начало публично говорить об уходе – мол, это именно их приказ, что это произошло в результате их действий, а не в результате того, что украинские войска мощно прижимали российскую группировку. Это было сделано просто для того, чтобы минимизировать потенциальные последствия.

Это блестящая стратегия украинских войск, украинского военного командования, старания военных на местах, которые с боями, несмотря на сложные условия, под обстрелами противника, все же реализовали эту стратегию и освободили Херсонщину,

– подчеркнул Мусиенко.

Он подчеркнул, что уход россиян с правого берега – это ничто иное, как военное поражение, а потому не следует искать в этом "договорняков" и предательство. Освобождение этой части Херсонщины – это большая победа Украины на фронте, и на этом никто не остановится.

Александр Мусиенко объяснил, отходили ли россияне с правого берега по "договоренности": смотрите видео

Куда будет двигаться контрнаступление ВСУ

В американском Институте изучения войны считают, что после освобождения правобережья Херсонщины украинское контрнаступление может активизироваться в Луганской области. По предположению аналитиков часть подразделений ВСУ передислоцируют на это направление.

В ISW объяснили, что форсирование Днепра для наступления на левом берегу вряд ли закончится молниеносным успехом для украинцев, а потому вероятно, что наша армия сосредоточится на обороне Херсона, а больше наступательных действий будет осуществлять в Луганской области.