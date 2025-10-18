18 жовтня у Львові проведуть випробування транспортної інфраструктури на випадок можливих блекаутів. Серед іншого відпрацюють сценарій часткового знеструмлення Личаківського району.

Трамваї, які мають там кінцеві зупинки тимчасово не курсуватимуть. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівську міську раду.

Які трамваї у Львові замінюють на автобуси?

Під час тестування трамваї №1, №2 та №7, які мають кінцеві зупинки у Личаківському районі, не курсуватимуть. Натомість будуть запущені тимчасові альтернативні автобусні маршрути та посилено наявні, що проходять поруч із трамвайними коліями.

Мета випробувань – підготувати міський транспорт до можливих ситуацій зі знеструмленням. Ми маємо відпрацювати сценарій, коли через відсутність електроенергії частина трамваїв не може виїхати на лінії,

– зазначено у повідомленні.

Також мешканцям нагадали, що у міському транспорті діє система безкоштовних пересадок із карткою ЛеоКарт. Львів’ян закликають активніше користуватися нею, адже у разі надзвичайних ситуацій можна без додаткової оплати пересідати на інші маршрути.

У департаменті міської мобільності повідомили, що місто має план дій на випадок відключення світла, який передбачає два основні варіанти реагування:

у разі повного знеструмлення Львова – посилення та коригування автобусних маршрутів, оскільки пасажиропотік зазвичай зменшується;

у разі локального відключення – введення дублюючих маршрутів і підсилення наявних, щоб забезпечити перевезення у звичному режимі.

Крім того, для перевезення пасажирів за потреби залучатимуть тролейбуси з автономним ходом.

