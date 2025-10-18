Трамваї, які мають там кінцеві зупинки тимчасово не курсуватимуть. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівську міську раду.
Дивіться також Навіть без опалення у будинках: Львів вже використав половину місячного ліміту газу
Які трамваї у Львові замінюють на автобуси?
Під час тестування трамваї №1, №2 та №7, які мають кінцеві зупинки у Личаківському районі, не курсуватимуть. Натомість будуть запущені тимчасові альтернативні автобусні маршрути та посилено наявні, що проходять поруч із трамвайними коліями.
Мета випробувань – підготувати міський транспорт до можливих ситуацій зі знеструмленням. Ми маємо відпрацювати сценарій, коли через відсутність електроенергії частина трамваїв не може виїхати на лінії,
– зазначено у повідомленні.
Також мешканцям нагадали, що у міському транспорті діє система безкоштовних пересадок із карткою ЛеоКарт. Львів’ян закликають активніше користуватися нею, адже у разі надзвичайних ситуацій можна без додаткової оплати пересідати на інші маршрути.
У департаменті міської мобільності повідомили, що місто має план дій на випадок відключення світла, який передбачає два основні варіанти реагування:
- у разі повного знеструмлення Львова – посилення та коригування автобусних маршрутів, оскільки пасажиропотік зазвичай зменшується;
- у разі локального відключення – введення дублюючих маршрутів і підсилення наявних, щоб забезпечити перевезення у звичному режимі.
Крім того, для перевезення пасажирів за потреби залучатимуть тролейбуси з автономним ходом.
Що відомо про переведення Львова у "режим тестування"?
Як повідомляв мер Львова Андрій Садовий, від 11 жовтня місто перейшло у режим тестування альтернативних джерел енергопостачання, під час якого перевірятимуть готовність усіх систем – від комунальних служб до транспорту.
Наприклад, 150 світлофорів переведено на резервне живлення для тестування готовності до блекаутів.
Сервісні служби аналізують роботу світлофорів і оперативно реагують на збої.