Трамваи, которые имеют там конечные остановки временно не будут курсировать. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский городской совет.

Какие трамваи во Львове заменяют на автобусы?

Во время тестирования трамваи №1, №2 и №7, которые имеют конечные остановки в Лычаковском районе, не будут курсировать. Зато будут запущены временные альтернативные автобусные маршруты и усилены имеющиеся, проходящие рядом с трамвайными путями.

Цель испытаний– подготовить городской транспорт к возможным ситуациям с обесточиванием. Мы должны отработать сценарий, когда из-за отсутствия электроэнергии часть трамваев не может выехать на линии,

– указано в сообщении.

Также жителям напомнили, что в городском транспорте действует система бесплатных пересадок с карточкой ЛеоКарт. Львовян призывают активнее пользоваться ею, ведь в случае чрезвычайных ситуаций можно без дополнительной оплаты пересаживаться на другие маршруты.

В департаменте городской мобильности сообщили, что город имеет план действий на случай отключения света, который предусматривает два основных варианта реагирования:

в случае полного обесточивания Львова – усиление и корректировка автобусных маршрутов, поскольку пассажиропоток обычно уменьшается;

в случае локального отключения – введение дублирующих маршрутов и усиление имеющихся, чтобы обеспечить перевозки в обычном режиме.

Кроме того, для перевозки пассажиров при необходимости будут привлекать троллейбусы с автономным ходом.

Что известно о переводе Львова в "режим тестирования"?