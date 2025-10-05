Чи запровадили графіки відключень на Сумщині: в обленерго прокоментували інформацію
- Інформація про графіки відключень світла в Сумській області є фейковою, згідно з АТ "Сумиобленерго".
- Наразі немає вказівок від НЕК "Укренерго" про будь-які обмеження у постачанні електроенергії в області.
У мережі 4 жовтня поширили інформацію про нібито графіки відключень світла в Сумській області. Втім, такі повідомлення є фейком.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на АТ "Сумиобленерго".
Що в обленерго кажуть про неправдиву інформацію у мережі?
Енергетики наголосили, що інформацію про запровадження в Сумській області графіків відключення електроенергії публікують псевдоінформаційні ресурси. Такі повідомлення "грають" на руку лише ворогу, адже мета таких фейків – викликати негативні настрої серед мешканців Сумщини.
Зараз немає вказівок від НЕК "Укренерго" про застосування будь-яких обмежень у постачанні електроенергії на території нашої області у вигляді графіків. Попередження про їх впровадження також не надходили,
– наголосили в обленерго.
У Сумській області зараз не діють графіки погодинних чи аварійних відключень. Однак можливі планові чи аварійні локальні знеструмлення, які стаються щодня з різних причин (через обстріли, заплановані роботи в мережах, негоду чи через технологічні причини).
"В умовах воєнного стану вкрай важливо слідкувати лише за офіційними джерелами інформації. На неофіційних джерелах можливі фейкові, неправдиві публікації, які можуть вводити в оману читачів", – підкреслили в "Сумиобленерго".
Де в Україні вимикають світло?
З 1 жовтня графіки відключень світла введено у Чернігівській області. Об'єкти КП "Чернігівводоканал" частково працюють від автономних джерел живлення, а лікарні та соціальні заклади переходять на генератори.
Через російські атаки 3 жовтня Краматорськ та низка інших міст на Донеччині залишилися без світла. Ворог обстріляв критичну інфраструктуру.
Крім того, унаслідок масованої атаки на Україну в ніч проти 5 жовтня частина Львова залишилася без світла. Мер закликав мешканців закрити вікна, оскільки у місті триває кілька пожеж.