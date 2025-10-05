У мережі 4 жовтня поширили інформацію про нібито графіки відключень світла в Сумській області. Втім, такі повідомлення є фейком.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на АТ "Сумиобленерго".

Що в обленерго кажуть про неправдиву інформацію у мережі?

Енергетики наголосили, що інформацію про запровадження в Сумській області графіків відключення електроенергії публікують псевдоінформаційні ресурси. Такі повідомлення "грають" на руку лише ворогу, адже мета таких фейків – викликати негативні настрої серед мешканців Сумщини.

Зараз немає вказівок від НЕК "Укренерго" про застосування будь-яких обмежень у постачанні електроенергії на території нашої області у вигляді графіків. Попередження про їх впровадження також не надходили,

– наголосили в обленерго.

У Сумській області зараз не діють графіки погодинних чи аварійних відключень. Однак можливі планові чи аварійні локальні знеструмлення, які стаються щодня з різних причин (через обстріли, заплановані роботи в мережах, негоду чи через технологічні причини).

"В умовах воєнного стану вкрай важливо слідкувати лише за офіційними джерелами інформації. На неофіційних джерелах можливі фейкові, неправдиві публікації, які можуть вводити в оману читачів", – підкреслили в "Сумиобленерго".

Де в Україні вимикають світло?