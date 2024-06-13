В Укренерго розповіли, як вимикатимуть світло для споживачів 14 червня

В Укренерго повідомили, що 14 червня в Україні будуть діяти графіки стабілізаційних відключень світла. Однак цього разу кількість годин, у які не буде світло у споживачів, зменшено.

Варто зазначити, що відключення світла відбуваються через наслідки масованих атак російської армії по енергоінфраструктурі Україні. Таких атак було за останній час вже 6 одиниць.

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Як вимикатимуть світло 14 червня

В Укренерго зазначили, що 14 червня по всій Україні обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 18:00 до 22:00.

﻿﻿Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують 80% електроенергії для своїх потреб, відповідно до урядової постанови, не обмежується,

– зауважили в компанії.

Окрім того, в компанії ДТЕК написали, що у Києві, а також у Київській, Донецькій, Одеській та Дніпропетровській областях графіки стабілізаційних відключень 14 червня теж будуть застосовуватись з 18:00 до 22:00. Про всі зміни представники компанії обіцяли повідомляти у себе в соціальних мережах.

Що може бути з відключеннями світла далі

В Енергоатомі повідомили, що найближчими днями відключення світла можуть стати довшими. Це пов'язано з тим, що один з енергоблоків-тисячників АЕС виведуть в ремонт.

У компанії зазначили, що ремонтні роботи проводять, щоб АЕС повноцінно працювали з початком опалювального сезону. Зокрема, мовиться про перевантаження ядерного палива та обов'язкові регламентні роботи.

В Енергоатомі наголосили, що Цього року ремонти проводять на 9 енергоблоках Рівненської АЕС, Південноукраїнського енергокомплексу та Хмельницькій АЕС. На Запорізькій АЕС через окупацію ремонтні роботи провести наразі неможливо.

Водночас журналісти BBC писали, що якщо Росія продовжить атакувати електростанції, то, за найгіршим сценарієм, наступної зими українці можуть проводити до 20 годин на добу без світла та опалення. Адже, як пояснили медійники, теплові та гідроелектростанції, які вразила російська армія під час останніх атак, важко і дорого ремонтувати. А дефіцит електроенергії не завжди можна покрити імпортом з Європи.