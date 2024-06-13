У Енергоатомі повідомили, що найближчими днями відключення світла стануть довшими. Це пов'язано з тим, що один з енергоблоків-тисячників АЕС виведуть в ремонт.

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Для чого проводять ремонтні роботи

Ремонтні роботи проводять для того, щоб АЕС повноцінно працювали із початком опалювального сезону.

У компанії зазначили, що безпечна та ефективна експлуатація ядерних реакторів вітчизняних АЕС потребує щорічного проведення планово-попереджувальних ремонтів. Зокрема, мовиться про перевантаження ядерного палива та обовʼязкові регламентні роботи.

Як правило, такі ремонти проводять в теплу пору року, щоб максимально використати потужність атомної генерації під час осінньо-зимового періоду,

– зазначили у Енергоатомі.

Цього року ремонти проводять на 9-ти енергоблоках Рівненська АЕС, Південноукраїнський енергокомплекс та Хмельницька АЕС. На Запорізькій атомна електростанція планово-попереджувальні ремонти з моменту її окупації не проводять.

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