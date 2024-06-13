Останні кілька днів ситуація покращилася й українці довго мають світло. Наприклад, на 13 червня Укренерго не прогнозує тривалих відключень. Графіки діятимуть лише дві години увечері.

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Чому українці можуть бути по 20 годин без світла узимку

Очікується, що ситуація погіршиться з підвищенням літньої температури, коли люди вмикатимуть кондиціонери. Якщо Росія продовжить атакувати електростанції, то, за найгіршим сценарієм, наступної зими українці можуть проводити до 20 годин на добу без світла та опалення, згідно з даними найбільшої приватної енергетичної компанії України ДТЕК,

– ідеться в матеріалі.

Журналісти пояснили: теплові та гідроелектростанції важко і дорого ремонтувати, а дефіцит електроенергії не завжди можна покрити імпортом з Європи. І навели слова керівниці пресслужби НАК "Укренерго" Марії Цатурян.



"На ремонт деяких електростанцій підуть роки, а інші, можливо, ніколи не вдасться відновити", – сказала вона.

А речник Головного управління ДСНС у Сумській області Олег Стрілка звернув увагу на те, що часто люди вмикають одразу всі електроприлади, щойно дали світло. Через це стаються пожежі, а відтак і немає світла протягом багатьох годин. ДСНС рятували дітей та людей похилого віку із задимлених будинків протягом останнього місяця.

Також медійники згадали про ракетну атаку 12 червня, коли Росія обстріляла Київ.

Чи правдивий цей прогноз і яка ситуація в енергетиці України зараз

Справді, BBC покликається на енергетиків, тож їхній матеріал викликає довіру. Але варто розуміти: ситуація стрімко змінюється щогодини. Ми навіть бачимо, як протягом одного дня Укренерго може кілька разів змінити час запровадження графіків. Тож у червні не можна достеменно сказати, що буде за пів року, у грудні.

До того ж стан енергосистеми дуже залежить від обстрілів. Прогнози щодо проходження зими ґрунтуються на поточній ситуації, але не ясно, що буде далі. Енергетики роблять усе можливе, щоб урятувати систему, та росіяни продовжують атаки.

Через обстріли найбільше постраждала теплогенерація, а загалом збитки становлять понад 56 мільярдів доларів.

Росія знищила вже 9 гігаватів потужності – це половина від піку споживання енергії в Україні минулої зими.

Та держава шукає вихід і планує відбудувати до зими все, що можливо. Ми теж можемо допомогти. Просто вірити в енергетиків і ЗСУ уже замало – їм потрібна наша допомога. Донатьмо і споживаймо електроенергію відповідально! І, звісно, не впадаймо в паніку: світло обов'язково переможе темряву!