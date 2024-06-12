Відомо, що 13 червня графіки застосовуватимуть всього на 2 години ввечері. В Укренерго пояснили, про який час мовиться.
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Як вимикатимуть світло 13 червня
У компанії пояснили, що 13 червня будуть вимикати протягом 20:00-22:00. Також пояснили, як будуть забезпечувати електроенергією об'єкти критичної інфраструктури.
Електроживлення підприємств критичної інфраструктури, а також тих, які імпортують 80% енергії для своїх потреб, обмежуватись не буде.
Російські обстріли пошкодили українську енергетичну систему і через це застосовують графіки відключень світла.
Коли ситуація зі світло може стати тяжчою
- Ситуація в українській енергосистемі доволі напружена, зберігається дефіцит та діють графіки відключень світла. В Укренерго розповіли, що в середині літа може бути ще важче.
- В Укренерго розповіли, що найважча ситуація в українській енергосистемі очікується в середині літа 2024 року. Щоденні дефіцити електроенергії можуть зростати, оскільки через спеку зросте споживання.
- У компанії зазначили, що покрити це споживання буде важко, оскільки все ще триватимуть відновлювальні роботи на пошкоджених теплових та гідроелектростанціях. Енергосистему було пошкоджено внаслідок російських атак.