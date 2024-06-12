Известно, что 13 июня графики будут применять всего на 2 часа вечером. В Укрэнерго объяснили, о каком времени говорится.
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Как будут выключать свет 13 июня
В компании объяснили, что 13 июня будут выключать в течение 20:00-22:00. Также объяснили, как будут обеспечивать электроэнергией объекты критической инфраструктуры.
Электропитание предприятий критической инфраструктуры, а также тех, которые импортируют 80% энергии для своих нужд, ограничиваться не будет.
Российские обстрелы повредили украинскую энергетическую систему и поэтому применяют графики отключений света.
Когда ситуация со светом может стать тяжелее
- Ситуация в украинской энергосистеме довольно напряженная, сохраняется дефицит и действуют графики отключений света. В Укрэнерго рассказали, что в середине лета может быть еще тяжелее.
- В Укрэнерго рассказали, что самая тяжелая ситуация в украинской энергосистеме ожидается в середине лета 2024 года. Ежедневные дефициты электроэнергии могут расти, поскольку из-за жары возрастет потребление.
- В компании отметили, что покрыть это потребление будет трудно, поскольку все еще будут продолжаться восстановительные работы на поврежденных тепловых и гидроэлектростанциях. Энергосистема была повреждена в результате российских атак.