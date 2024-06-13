В Укрэнерго рассказали, как будут выключать свет для потребителей 14 июня

В Укрэнерго сообщили, что 14 июня в Украине будут действовать графики стабилизационных отключений света. Однако на этот раз количество часов, когда не будет света у потребителей, уменьшено.

Стоит отметить, что отключения света происходят из-за последствий массированных атак российской армии по энергоинфраструктуре Украины. Таких атак было за последнее время уже 6 единиц.

К теме По 20 часов без света: в BBC назвали худший сценарий по отключениям для Украины зимой

Как будут выключать свет 14 июня

В Укрэнерго отметили, что 14 июня по всей Украине облэнерго будут применять графики почасовых отключений с 18:00 до 22:00.

Энергопитание объектов критической инфраструктуры, а также предприятий, которые импортируют 80% электроэнергии для своих нужд, в соответствии с правительственным постановлением, не ограничивается,

– отметили в компании.

Кроме того, в компании ДТЭК написали, что в Киеве, а также в Киевской, Донецкой, Одесской и Днепропетровской областях графики стабилизационных отключений 14 июня тоже будут применяться с 18:00 до 22:00. Обо всех изменениях представители компании обещали сообщать у себя в социальных сетях.

Что может быть с отключениями света дальше

В Энергоатоме сообщили, что в ближайшие дни отключения света могут стать длиннее. Это связано с тем, что один из энергоблоков-тысячников АЭС выведут на ремонт.

В компании отметили, что ремонтные работы проводят, чтобы АЭС полноценно работали с началом отопительного сезона. В частности, говорится о перегрузке ядерного топлива и обязательных регламентных работах.

В Энергоатоме отметили, что в этом году ремонты проводят на 9 энергоблоках Ровненской АЭС, Южноукраинского энергокомплекса и Хмельницкой АЭС. На Запорожской АЭС из-за оккупации ремонтные работы провести пока невозможно.

В то же время журналисты BBC писали, что если Россия продолжит атаковать электростанции, то, по худшему сценарию, следующей зимой украинцы могут проводить до 20 часов в сутки без света и отопления. Ведь, как объяснили медийщики, тепловые и гидроэлектростанции, которые поразила российская армия во время последних атак, трудно и дорого ремонтировать. А дефицит электроэнергии не всегда можно покрыть импортом из Европы.