Стоит отметить, что отключения света происходят из-за последствий массированных атак российской армии по энергоинфраструктуре Украины. Таких атак было за последнее время уже 6 единиц.

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Как будут выключать свет 14 июня

В Укрэнерго отметили, что 14 июня по всей Украине облэнерго будут применять графики почасовых отключений с 18:00 до 22:00.

Энергопитание объектов критической инфраструктуры, а также предприятий, которые импортируют 80% электроэнергии для своих нужд, в соответствии с правительственным постановлением, не ограничивается,

– отметили в компании.

Кроме того, в компании ДТЭК написали, что в Киеве, а также в Киевской, Донецкой, Одесской и Днепропетровской областях графики стабилизационных отключений 14 июня тоже будут применяться с 18:00 до 22:00. Обо всех изменениях представители компании обещали сообщать у себя в социальных сетях.

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