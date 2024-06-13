Варто зазначити, що відключення світла відбуваються через наслідки масованих атак російської армії по енергоінфраструктурі Україні. Таких атак було за останній час вже 6 одиниць.

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Як вимикатимуть світло 14 червня

В Укренерго зазначили, що 14 червня по всій Україні обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 18:00 до 22:00.

﻿﻿Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують 80% електроенергії для своїх потреб, відповідно до урядової постанови, не обмежується,

– зауважили в компанії.

Окрім того, в компанії ДТЕК написали, що у Києві, а також у Київській, Донецькій, Одеській та Дніпропетровській областях графіки стабілізаційних відключень 14 червня теж будуть застосовуватись з 18:00 до 22:00. Про всі зміни представники компанії обіцяли повідомляти у себе в соціальних мережах.

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