Перебої зі світлом можливі, але енергетики гарантують відновлення після обстрілів, – експерт
- Росія продовжує завдавати ударів по енергетичним об'єктам України, що веде до аварійних відключень у кількох регіонах.
- Експерт Геннадій Рябцев вважає, що українська енергосистема краще підготовлена до відновлення після таких атак, ніж на початку війни, хоча перебої зі світлом все ж можливі.
Росія продовжує завдавати ударів по енергетичних об'єктах України. Внаслідок ворожих атак виникають серйозні проблеми з енергопостачанням. Проте українська енергосистема сьогодні краще підготовлена до таких випробувань, ніж на початку війни.
Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев, пояснивши, чи чекатимуть на українців тривалі відключення світла. Також через атаки ворога 13 жовтня аварійні відключення запроваджувалися у Полтавській, Сумській, Харківській областях, частково на Кіровоградщині та для промислових споживачів на Запоріжжі.
Наскільки стійка енергосистема України щодо ударів ворога?
Рябцев зауважив, що у 2025 році Україна стійкіша до таких викликів, ніж три роки тому.
Було проведено всі необхідні роботи в міжсезоння для того, щоб підвищити цю стійкість. Зараз є всі підстави сподіватися, що аварійні вимкнення, які зараз діють у п'яти регіонах України, не триватимуть так довго, як це було, наприклад, у сезоні 2022 – 2023 років,
– впевнений експерт з питань енергетики.
Також, за його словами, електрична та теплова енергія будуть повернені мешканцям прифронтових регіонів швидко і скоріше, ніж сподіваються у Росії.
Водночас ситуація в Україні з постачанням, зокрема, електроенергії цієї зими може бути складною, зважаючи на інтенсивність обстрілів Росії.
Тактика ворога сьогодні полягає у послідовному виведенні з ладу енергообладнання великих енергетичних установок, розташованих у прифронтових регіонах. Саме тому зараз там відбувається обмеження енергопостачання,
– пояснив він.
На стійкість системи в цілому, на його думку, це впливає дуже обмежено. Енергетики знають, що робити. У них є всі необхідні запаси, резерви, обладнання для того, щоб якомога швидше відновити енергопостачання.
Зрозуміло, що впродовж усього сезону і взагалі удари Росії по цивільній інфраструктурі триватимуть. Ніхто і ніде в жодному регіоні не гарантує неперервність енергопостачання впродовж усього опалювального сезону. Тому перебої зі світлом можливі, але енергетики гарантують відновлення навіть після обстрілів,
– наголосив Геннадій Рябцев.
Це може свідчити, за його словами, про те, що стійкість і надійність роботи системи та рівень її захисту є високими. Проте варто розуміти, що час від часу можливі атаки Росії, і потрібно бути готовими переходити на власні резервні автономні джерела живлення. Впродовж декількох днів, а для прифронтових регіонів навіть декількох тижнів, через певний період часу можуть ставатися вимкнення електричної енергії.
Експерт наголосив, що попри це енергетики повертатимуть енергоживлення після проведення ремонтних робіт.
Яка ситуація з відключенням світла в Україні?
- В Укренерго повідомили, що станом на 13 жовтня зросло споживання електроенергії. Внаслідок обстрілів застосовані аварійні відключення. Зокрема у Чернігівській області введені погодинні відключення на дві черги. Також Укренерго закликало українців до ощадливого енергоспоживання, враховуючи наслідки обстрілів та похолодання.
- Також після ворожої атаки 12 жовтня було пошкоджено підстанцію Бориспільського району у Київській області. У 10 тисяч абонентів було відсутнє світло. Але ввечері енергетики поновили енергопостачання у всі знеструмлені будинки.
- Також 12 жовтня окупанти завдали удару об'єктах енергетичної інфраструктури Донецької області. Внаслідок обстрілів регіон залишився без світла. На місцях працювали аварійні бригади, щоб якнайшвидше повернути електроенергію жителям області.