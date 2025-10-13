Росія продовжує завдавати ударів по енергетичних об'єктах України. Внаслідок ворожих атак виникають серйозні проблеми з енергопостачанням. Проте українська енергосистема сьогодні краще підготовлена до таких випробувань, ніж на початку війни.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев, пояснивши, чи чекатимуть на українців тривалі відключення світла. Також через атаки ворога 13 жовтня аварійні відключення запроваджувалися у Полтавській, Сумській, Харківській областях, частково на Кіровоградщині та для промислових споживачів на Запоріжжі.

До теми Атаки росіян на енергетику: у Міненерго розповіли про нову тактику обстрілів України

Наскільки стійка енергосистема України щодо ударів ворога?

Рябцев зауважив, що у 2025 році Україна стійкіша до таких викликів, ніж три роки тому.

Було проведено всі необхідні роботи в міжсезоння для того, щоб підвищити цю стійкість. Зараз є всі підстави сподіватися, що аварійні вимкнення, які зараз діють у п'яти регіонах України, не триватимуть так довго, як це було, наприклад, у сезоні 2022 – 2023 років,

– впевнений експерт з питань енергетики.

Також, за його словами, електрична та теплова енергія будуть повернені мешканцям прифронтових регіонів швидко і скоріше, ніж сподіваються у Росії.

Водночас ситуація в Україні з постачанням, зокрема, електроенергії цієї зими може бути складною, зважаючи на інтенсивність обстрілів Росії.

Тактика ворога сьогодні полягає у послідовному виведенні з ладу енергообладнання великих енергетичних установок, розташованих у прифронтових регіонах. Саме тому зараз там відбувається обмеження енергопостачання,

– пояснив він.

На стійкість системи в цілому, на його думку, це впливає дуже обмежено. Енергетики знають, що робити. У них є всі необхідні запаси, резерви, обладнання для того, щоб якомога швидше відновити енергопостачання.

Зрозуміло, що впродовж усього сезону і взагалі удари Росії по цивільній інфраструктурі триватимуть. Ніхто і ніде в жодному регіоні не гарантує неперервність енергопостачання впродовж усього опалювального сезону. Тому перебої зі світлом можливі, але енергетики гарантують відновлення навіть після обстрілів,

– наголосив Геннадій Рябцев.

Це може свідчити, за його словами, про те, що стійкість і надійність роботи системи та рівень її захисту є високими. Проте варто розуміти, що час від часу можливі атаки Росії, і потрібно бути готовими переходити на власні резервні автономні джерела живлення. Впродовж декількох днів, а для прифронтових регіонів навіть декількох тижнів, через певний період часу можуть ставатися вимкнення електричної енергії.

Експерт наголосив, що попри це енергетики повертатимуть енергоживлення після проведення ремонтних робіт.

Яка ситуація з відключенням світла в Україні?