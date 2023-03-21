Роль Ердогана перейняв Сі: чи зможе Китай спонукати Україну до перемовин з Росією
Президент Туреччини Реджеп Ердоган довгий час просував наративи про мир в Україні на умовах Росії. Згодом через землетруси у країні та підготовку до президентських виборів припинив це робити. Місце турецького лідера зайняв глава Китаю Сі Цзіньпін.
Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політтехнолог, експерт з управління репутацією Борис Тизенгаузен. За його словами, раніше в Ердогана було мало шансів знову очолити Туреччину, але якщо він оперативно зробить щось для відбудови країни, то ймовірність перемоги на виборах зросте.
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Сі перейняв роль Ердогана
Тизенгаузен зазначив, що роль, яку раніше відігравав у вторгненні Росії в Україні Ердоган, перейняв Сі Цзіньпін. На його думку, не варто очікувати від китайського лідера "переломних" заяв.
Дуже цікаво, що залишиться в кулуарах. Я думаю, що більша частина з того, обговорювалось з Путіним в кулуарах, буде проговорено із Зеленським у форматі відеозв’язку,
– вважає він.
Експерт з управління репутацією підкреслив, що під час розмови із Сі Цзіньпіном президент Володимир Зеленський говоритиме про те, що Україна не піде на територіальні поступки та впевнена у своїй перемозі.
"Якщо Сі хоче стати "батьком перемоги" та отримати частинку медалей миротворця, то йому потрібно переконати Путіна повністю вивести війська з України. Але наразі, мені здається, нереально вести подібні розмови. Він ніколи на це не піде", – сказав політтехнолог.
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Шанси Ердогана знову очолити Туреччину
Відомо, що 14 травня цього року в Туреччині відбудуться вибори президента. Борис Тизенгаузен зауважив, що до землетрусів у Ердогана було мало шансів знову стати президентом. Якщо він оперативно зробить щось для відбудови країни, то ймовірність перемоги на виборах зросте.
Також політтехнолог пригадав, як раніше Ердоган довгий час просував наративи миру в Україні на умовах Росії. Він припустив, що турецький лідер зміг переконати Путіна, що зможе схилити Зеленського до переговорів з Росією.
Ми пам’ятаємо візит Ердогана у Львів. Вони із Зеленським за закритими дверима провели менш як годину та вийшли не в дуже гарному настрої. Зрозуміло, що Зеленському не сподобалось те, що Ердоган привіз від Путіна умови завершення війни. На тому й розійшлись. Зараз в Ердогана зовсім інші проблеми,
– додав він.
Візит Сі Цзіньпіна до Росії: коротко
- Китайський лідер 20 березня прибув до Москви, де планує зустрітись з президентом Путіним. Відомо, що прибув він до столиці терористичної держави на борту літака Boeing 747-89L. Попередньо очікувалося, що протягом декількох годин триватиме політ президента КНР, після чого він приземлиться в Росії та вирушить на зустріч з "бункерним дідом" Путіним.
- Путінські посіпаки розповіли деталі зустрічі. Воєнний злочинець Путін намагався вижебрати у китайської сторони реалізацію спільних ініціатив та проєктів. Путін намагався переконати Цзіньпіна, що Китаю потрібні російські енергоносії. Окрім того, Росія намагається затягнути на свій ринок якнайбільше китайських товарів, щоб замінити ними продукцію брендів, які вийшли з країни-терористки. Також Путін побідкався китайському лідеру через НАТО.
- Російські ЗМІ заявили, що Путін та Цзіньпін домовилися про спільний захист інтересів та спільні навчання. Окрім того, Росія та Китай виступають за об'єктивне розслідування вибухів на "Північних потоках".
- ЗМІ пишуть, що після візиту до Москви, Сі Цзіньпін поговорить із Президентом України Зеленським. Ймовірно, буде телефонний дзвінок.
- Слід зауважили, що для Сі це перший візит до держави-агресорки за чотири роки. У Росії навіть з'явилися білборди з привітаннями президента КНР. Сам Путін з нагоди такої події написав статтю, у якій розповідав про китайсько-російську дружбу.