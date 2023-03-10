Про це 24 Каналу розповів політолог Андрій Вігірінський. За його словами, землетрус показав справжнє обличчя Ердогана.

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Ердоган втрачає прихильність турецького народу

Андрій Вігірінський пояснив, що у будь-яких виборах, безперечно, можуть бути фальсифікації.

"Питання в тому, що Туреччина так чи інакше є демократичною країною з певними обмеженнями, але тим не менше", – наголосив він.

Політолог констатував, що в будь-якому випадку спостерігачі від міжнародних інституцій, організацій будуть фіксувати порушення та легітимізувати вибори з точки зору їхньої оцінки зовнішнього середовища.

З приводу шансів Ердогана до землетрусу, мені здається, що шанси в нього були значно вищі,

– зосередив увагу він.

Вігірінський пояснив, що людські втрати, скандали, пов'язані з будівництвом, корупцією при введені в експлуатацію відповідних житлових будинків, неефективністю управління, недостатнім реагуванням на події, показали справжнє обличчя турецької влади.

Опонент Ердогана

Політолог розказав, що на противагу Ердогану виступає ще один кандидат в президенти Туреччини Кемаль Кілічдароглу.

Доволі цікавий в нього опонент,

– додав він.

На його думку, він є консолідованим та узгодженим опонентом від опозиційних сил, який пропонує абсолютно іншу політику.

Відповідно Кемаль Кілічдароглу висуває ідею, щоб президент в Туреччині фактично мав номініальні церемоніальні функції, а парламент і уряд – пріоритет з точки зору визначення правління країни.

"Людина має підтримку безпосередньо у великих містах мільйонниках і у політичних сил, які є опозиційними до Ердогана", – наголосив політолог.

За словами Вігірінського, сама позиція Ердогана перестала бути на стільки стійкою, якою вона була безпосередньо до землетрусу.

Хоча це дивно пов'язувати політику і надзвичайні ситуації природного та техногенного характеру, але виявляється вони мають взаємозв'язок,

– переконаний він.

Втім, імовірно, що Ердоган буде намагатися виправити ситуацію.

Які плани в Ердогана

Андрій Вігірінський повідомив, що поки ще немає розширеної інформацію щодо розподілу прихильності виборців між кандидатами.

"У Ердогана є не так багато часу для того, щоб спробувати змінити свій образ жорсткого та незручного президента Туреччини і політика на щось ближче до того, що пропонує його опонент", – зауважив він.

За його словами, є висока вірогідність, що Туреччина змінить свою зовнішню політику, наприклад, стосовно прийняття двох членів до Північноатлантичного альянсу.

Також не виняток, що турецька влада перегляне і свої взаємини із Росією. Уже був зроблений крок, зокрема, призупинений експорт товарів до РФ.

Ердоган теоретично допускає, що для успіху чи покращення своїх позицій на виборах йому треба, напевно, спробувати зблизитися чи продемонструвати, що він зближується з позицією країн ЄС, тобто тих країн, які доволі часто його засуджували за доволі авторитарні методи управління,

– повідомив він.

На його думку, на Ердогана чекає місяць змін, які будуть на руку й українському народу.

У Туреччині скоро проходитимуть вибори