Об этом 24 Каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский. По его словам, землетрясение показало настоящее лицо Эрдогана.

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Эрдоган теряет благосклонность турецкого народа

Андрей Вигиринский объяснил, что в любых выборах, безусловно, могут быть фальсификации.

"Вопрос в том, что Турция так или иначе является демократической страной с определенными ограничениями, но, тем не менее", – подчеркнул он.

Политолог констатировал, что в любом случае наблюдатели от международных институтов организаций будут фиксировать нарушения и легитимизировать выборы с точки зрения их оценки внешней среды.

По поводу шансов Эрдогана к землетрясению мне кажется, что шансы у него были значительно выше,

– сосредоточил внимание он.

Вигиринский объяснил, что человеческие потери, скандалы, связанные со строительством, коррупцией при введении в эксплуатацию соответствующих жилых домов, неэффективностью управления, недостаточным реагированием на происходящее показали истинное лицо турецких властей.

Оппонент Эрдогана

Политолог рассказал, что в противовес Эрдогану выступает еще один кандидат в президенты Турции Кемаль Килидароглу.

Довольно интересен у него оппонент,

– добавил он.

По его мнению, он консолидирован и согласован оппонентом от оппозиционных сил, который предлагает совершенно иную политику.

Соответственно, Кемаль Киличдароглу выдвигает идею, чтобы президент в Турции фактически имел номинальные церемониальные функции, а парламент и правительство – приоритет с точки зрения определения правления страны.

"Человек имеет поддержку непосредственно в крупных городах миллионниках и у политических сил, которые являются оппозиционными Эрдогану", – подчеркнул политолог.

По словам Вигиринского, сама позиция Эрдогана перестала быть настолько устойчивой, как она была непосредственно до землетрясения.

Хотя это удивительно связывать политику и чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, но оказывается они имеют взаимосвязь,

– убежден он.

Впрочем, предположительно, Эрдоган будет пытаться исправить ситуацию.

Какие планы у Эрдогана

Андрей Вигиринский сообщил, что пока еще нет расширенной информации о распределении приверженности избирателей между кандидатами.

"У Эрдогана есть не так много времени, чтобы попытаться изменить свой образ жесткого и неудобного президента Турции и политика на что-то ближе к тому, что предлагает его оппонент", – отметил он.

По его словам, есть высокая вероятность, что Турция изменит свою внешнюю политику, например, относительно принятия двух членов в Североатлантический альянс.

Также не исключение, что турецкие власти пересмотрят и свои отношения с Россией. Уже был сделан шаг, в частности, приостановлен экспорт товаров в РФ.

Эрдоган теоретически допускает, что для успеха или улучшения своих позиций на выборах ему нужно, наверное, попытаться сблизиться или продемонстрировать, что он сближается с позицией стран ЕС, то есть тех стран, которые часто его осуждали за довольно авторитарные методы управления,

– сообщил он.

По его мнению, Эрдогана ждет месяц перемен, которые будут на руку и украинскому народу.

В Турции скоро будут проходить выборы