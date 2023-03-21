Роль Эрдогана перенял Си: сможет ли Китай побудить Украину к переговорам с Россией
Президент Турции Реджеп Эрдоган долго продвигал нарративы о мире в Украине на условиях России. Впоследствии из-за землетрясений в стране и подготовки к президентским выборам прекратил это делать. Место турецкого лидера занял глава Китая Си Цзиньпин.
Такое мнение в эфире 24 Канала выразил политтехнолог, эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен. По его словам, раньше у Эрдогана было мало шансов снова возглавить Турцию, но если он оперативно сделает что-нибудь для восстановления страны, то вероятность победы на выборах возрастет.
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Си перенял роль Эрдогана
Тизенгаузен отметил, что роль, которую ранее играл во вторжении России в Украину Эрдоган, принял Си Цзиньпин. По его мнению, не стоит ждать от китайского лидера "переломных" заявлений.
Очень интересно, что останется в кулуарах. Я думаю, что большая часть из того, что обсуждалось с Путиным в кулуарах, будет проговорено с Зеленским в формате видеосвязи,
– считает он.
Эксперт по управлению репутацией подчеркнул, что во время разговора с Си Цзиньпином президент Владимир Зеленский будет говорить о том, что Украина не пойдет на территориальные уступки и уверена в своей победе.
"Если Си хочет стать "отцом победы" и получить частицу медалей миротворца, то ему нужно убедить Путина полностью вывести войска из Украины. Но пока, мне кажется, нереально вести подобные разговоры. Он никогда на это не пойдет", – сказал политтехнолог.
Тизенгаузен о риторике Китая относительно Украины: смотрите видео
Шансы Эрдогана снова возглавить Турцию
Известно, что 14 мая в Турции состоятся выборы президента. Борис Тизенгаузен отметил, что до землетрясений у Эрдогана было мало шансов снова стать президентом. Если он оперативно сделает что-нибудь для восстановления страны, то вероятность победы на выборах возрастет.
Также политтехнолог вспомнил, как раньше Эрдоган долгое время продвигал нарративы мира в Украине на условиях России. Он предположил, что турецкий лидер сумел убедить Путина, что сможет склонить Зеленского к переговорам с Россией.
Мы помним визит Эрдогана во Львов. Они с Зеленским за закрытыми дверями провели менее часа и вышли не в очень хорошем настроении. Понятно, что Зеленскому не понравилось, что Эрдоган привез от Путина условия завершения войны. На том и разошлись. Сейчас у Эрдогана совсем другие проблемы,
– добавил он.
Визит Си Цзиньпина в Россию: коротко
- Китайский лидер 20 марта прибыл в Москву, где планирует встретиться с президентом Путиным. Известно, что он прибыл в столицу террористического государства на борту самолета Boeing 747-89L. Предварительно ожидалось, что в течение нескольких часов будет продолжаться полет президента КНР, после чего он приземлится в России и отправится на встречу с "бункерным дедом" Путиным.
- Путинские приспешники рассказали детали встречи. Военный преступник Путин пытался выпросить у китайской стороны реализацию совместных инициатив и проектов. Путин пытался убедить Цзиньпина в том, что Китаю нужны российские энергоносители. Кроме того, Россия пытается затянуть на свой рынок как можно больше китайских товаров, чтобы заменить ими продукцию брендов, вышедших из страны-террориста. Также Путин пожаловался китайскому лидеру из-за НАТО.
- Российские СМИ заявили, что Путин и Цзиньпин договорились о совместной защите интересов и совместных учениях. Россия и Китай выступают за объективное расследование взрывов на "Северных потоках".
- СМИ пишут, что после визита в Москву, Си Цзиньпин поговорит с Президентом Украины Зеленским. Вероятно, будет телефонный звонок.
- Следует заметить, что для Си это первый визит в государство-агрессор за четыре года. В России даже появились билборды с приветствиями президента КНР. Сам Путин по случаю такого события написал статью, в которой рассказывал о китайско-российской дружбе.