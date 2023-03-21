Такое мнение в эфире 24 Канала выразил политтехнолог, эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен. По его словам, раньше у Эрдогана было мало шансов снова возглавить Турцию, но если он оперативно сделает что-нибудь для восстановления страны, то вероятность победы на выборах возрастет.

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Си перенял роль Эрдогана

Тизенгаузен отметил, что роль, которую ранее играл во вторжении России в Украину Эрдоган, принял Си Цзиньпин. По его мнению, не стоит ждать от китайского лидера "переломных" заявлений.

Очень интересно, что останется в кулуарах. Я думаю, что большая часть из того, что обсуждалось с Путиным в кулуарах, будет проговорено с Зеленским в формате видеосвязи,

– считает он.

Эксперт по управлению репутацией подчеркнул, что во время разговора с Си Цзиньпином президент Владимир Зеленский будет говорить о том, что Украина не пойдет на территориальные уступки и уверена в своей победе.

"Если Си хочет стать "отцом победы" и получить частицу медалей миротворца, то ему нужно убедить Путина полностью вывести войска из Украины. Но пока, мне кажется, нереально вести подобные разговоры. Он никогда на это не пойдет", – сказал политтехнолог.

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Шансы Эрдогана снова возглавить Турцию

Известно, что 14 мая в Турции состоятся выборы президента. Борис Тизенгаузен отметил, что до землетрясений у Эрдогана было мало шансов снова стать президентом. Если он оперативно сделает что-нибудь для восстановления страны, то вероятность победы на выборах возрастет.

Также политтехнолог вспомнил, как раньше Эрдоган долгое время продвигал нарративы мира в Украине на условиях России. Он предположил, что турецкий лидер сумел убедить Путина, что сможет склонить Зеленского к переговорам с Россией.

Мы помним визит Эрдогана во Львов. Они с Зеленским за закрытыми дверями провели менее часа и вышли не в очень хорошем настроении. Понятно, что Зеленскому не понравилось, что Эрдоган привез от Путина условия завершения войны. На том и разошлись. Сейчас у Эрдогана совсем другие проблемы,

– добавил он.

Визит Си Цзиньпина в Россию: коротко