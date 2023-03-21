Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політтехнолог, експерт з управління репутацією Борис Тизенгаузен. За його словами, раніше в Ердогана було мало шансів знову очолити Туреччину, але якщо він оперативно зробить щось для відбудови країни, то ймовірність перемоги на виборах зросте.

Читайте також Сі Цзіньпінь залишив Кремль: що відомо про візит президента Китаю до воєнного злочинця Путіна

Сі перейняв роль Ердогана

Тизенгаузен зазначив, що роль, яку раніше відігравав у вторгненні Росії в Україні Ердоган, перейняв Сі Цзіньпін. На його думку, не варто очікувати від китайського лідера "переломних" заяв.

Дуже цікаво, що залишиться в кулуарах. Я думаю, що більша частина з того, обговорювалось з Путіним в кулуарах, буде проговорено із Зеленським у форматі відеозв’язку,

– вважає він.

Експерт з управління репутацією підкреслив, що під час розмови із Сі Цзіньпіном президент Володимир Зеленський говоритиме про те, що Україна не піде на територіальні поступки та впевнена у своїй перемозі.

"Якщо Сі хоче стати "батьком перемоги" та отримати частинку медалей миротворця, то йому потрібно переконати Путіна повністю вивести війська з України. Але наразі, мені здається, нереально вести подібні розмови. Він ніколи на це не піде", – сказав політтехнолог.

Тизенгаузен про риторику Китаю щодо України: дивіться відео

Шанси Ердогана знову очолити Туреччину

Відомо, що 14 травня цього року в Туреччині відбудуться вибори президента. Борис Тизенгаузен зауважив, що до землетрусів у Ердогана було мало шансів знову стати президентом. Якщо він оперативно зробить щось для відбудови країни, то ймовірність перемоги на виборах зросте.

Також політтехнолог пригадав, як раніше Ердоган довгий час просував наративи миру в Україні на умовах Росії. Він припустив, що турецький лідер зміг переконати Путіна, що зможе схилити Зеленського до переговорів з Росією.

Ми пам’ятаємо візит Ердогана у Львів. Вони із Зеленським за закритими дверима провели менш як годину та вийшли не в дуже гарному настрої. Зрозуміло, що Зеленському не сподобалось те, що Ердоган привіз від Путіна умови завершення війни. На тому й розійшлись. Зараз в Ердогана зовсім інші проблеми,

– додав він.

Візит Сі Цзіньпіна до Росії: коротко