Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про перебіг операції Сил оборони на Добропільському напрямку. Українські оборонці звільнили вже 7 населених пунктів.

Від ДРГ противника зачищено 9 населених пунктів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Олександра Сирського у телеграмі.

Дивіться також Росіяни не контролюють жодного району Куп’янська, – командир полку "Ахіллес"

Які успіхи Сил оборони на Донеччині?

На Донеччині, на Добропільському напрямку, триває операція Сил оборони. Просування наших військ у глибину оборони противника складає від 3 до 7 кілометрів.

Україна повернула контроль над 7 населеними пунктами, ще 9 були зачищені від ДРГ ворога.

За час операції було звільнено 160 квадратних кілометрів території, а 171 квадратний кілометр – зачищено від ДРГ.

Російські втрати склали 2456 осіб, з них безповоротні – 1322. Обмінний фонд суттєво поповнився.

Також ворог втратив 817 одиниць озброєння, зокрема:

12 танків;

37 бойових броньованих машин;

162 артилерійські системи;

5 РСЗВ;

382 одиниці автомобільної техніки;

58 мотоциклів;

1 спеціальна техніка;

160 БпЛА.

У Генштабі повідомили, що за цю добу а Покровському напрямку окупанти провели 47 штурмів. Противник атакував у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Родинське, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Удачне, Дачне, Червоний Лиман, Новопавлівка. У трьох локаціях бої не вщухають дотепер.

Лише за 19 вересня на цьому напрямку було знешкоджено 195 окупантів, безповоротно – 124. Знищено 13 одиниць автомобільної техніки, 5 безпілотників; пошкоджено 1 артилерійську систему, пункт управління БпЛА та 8 укриттів для особового складу ворога.

Що відомо про контрнаступ ЗСУ на Донеччині?