Відновлено контроль над 7 населеними пунктами: Сирський розповів про контрнаступ на Донеччині
- Українські сили звільнили 7 населених пунктів і зачищено 9 інших від ДРГ противника на Донеччині.
- За час операції звільнено 160 квадратних кілометрів території, а російські втрати склали 2456 осіб і 817 одиниць озброєння.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про перебіг операції Сил оборони на Добропільському напрямку. Українські оборонці звільнили вже 7 населених пунктів.
Від ДРГ противника зачищено 9 населених пунктів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Олександра Сирського у телеграмі.
Які успіхи Сил оборони на Донеччині?
На Донеччині, на Добропільському напрямку, триває операція Сил оборони. Просування наших військ у глибину оборони противника складає від 3 до 7 кілометрів.
Україна повернула контроль над 7 населеними пунктами, ще 9 були зачищені від ДРГ ворога.
За час операції було звільнено 160 квадратних кілометрів території, а 171 квадратний кілометр – зачищено від ДРГ.
Російські втрати склали 2456 осіб, з них безповоротні – 1322. Обмінний фонд суттєво поповнився.
Також ворог втратив 817 одиниць озброєння, зокрема:
- 12 танків;
- 37 бойових броньованих машин;
- 162 артилерійські системи;
- 5 РСЗВ;
- 382 одиниці автомобільної техніки;
- 58 мотоциклів;
- 1 спеціальна техніка;
- 160 БпЛА.
У Генштабі повідомили, що за цю добу а Покровському напрямку окупанти провели 47 штурмів. Противник атакував у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Родинське, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Удачне, Дачне, Червоний Лиман, Новопавлівка. У трьох локаціях бої не вщухають дотепер.
Лише за 19 вересня на цьому напрямку було знешкоджено 195 окупантів, безповоротно – 124. Знищено 13 одиниць автомобільної техніки, 5 безпілотників; пошкоджено 1 артилерійську систему, пункт управління БпЛА та 8 укриттів для особового складу ворога.
Що відомо про контрнаступ ЗСУ на Донеччині?
- Володимир Зеленський зазначив, що українські захисники продовжують контрнаступальні дії на Донецькому напрямку. Йдеться про район Покровська та Добропілля.
- Аналітики DeepState в оновленні мапи від 18 вересня також підкреслили, що Сили Оборони України відкинули противника біля Володимирівки. Водночас ворог просунувся поблизу Шахового на Донецькому напрямку.
- За минулу добу, 18 вересня, на Покровському напрямку наші захисники зупинили 87 штурмів.