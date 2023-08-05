Макрону є чим відповісти Путіну на переворот у Нігері: чи посилить Париж допомогу Києву

Німеччина, як і раніше, не готова постачати крилаті ракети Taurus в Україну. Однак ситуацію з постачанням далекобійних ракет може збалансувати Франція.

Таку думку 24 Каналу висловив експерт з міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи" Тарас Жовтенко. Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що наразі постачання Україні ракет Taurus не є пріоритетом у контексті військової допомоги.

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Париж візьме і зробить

Німці завжди були дуже обережні у постачанні зброї. Зокрема, постачання танків Leopard та зенітних артилерійських установок Gepard – це швидше виняток.

Ймовірно, заява Бориса Пісторіуса буде збалансована допомогою, яку Україна потенційно отримає від інших західних союзників. На думку Жовтенка, ситуацію допоможе збалансувати Франція і президент Емманюель Макрон, який не без втручання росіян втратив вплив в африканській Нігерії після державного перевороту.

26 липня 2023 року солдати президентської гвардії Нігерії затримали президента Мохамеда Базума, а інша група солдатів оголосила про його повалення, закрила кордони країни, призупинила роботу державних установ і запровадила комендантську годину, одночасно оголосивши про формування хунти.

"Макрон має безліч інших способів відігратися на росіянах, зокрема збільшивши Україні постачання крилатих ракет французького виробництва SCALP. Я думаю, що офіційний Париж без гучних оголошень візьме й зробить. За таких умов можна не сильно ображатися на міністра оборони Німеччини, який заявив, що свої ракети вони постачати не будуть", – мовив експерт з міжнародної безпеки.

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Глобальна антиросійська коаліція

Наші союзники, як зазначив Жовтенко, – це не окрема країна, яка у міру своїх можливостей допомагає. Союзники України – це глобальна антиросійська коаліція і кожна з країн, яка надає військову допомогу, координує свої кроки з іншими країнами.Аби не було такого, що кожна країна постачає одне й теж і в нас перенасичення.

"Однак те, що нам вкрай потрібне зараз або не постачає взагалі ніхто, або постачає дуже мало. Для цього створений механізм "Рамштайн". Подібні заяви лунають не одноосібно від цих країн, вони є голосом в об'єднаній глобальній антиросійській коаліції", – додав експерт з міжнародної безпеки.

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