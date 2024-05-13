В Естонії обговорюють можливість відправки військ на Захід України

В уряді Естонії "всерйоз" обговорюють можливість відправки військ на захід України, щоб допомогти Києву вивільнити резерви для відправлення на фронт.

Політики аналізують потенційне відправлення військ в Україну. Уряд Естонії хотів би піти на такий крок у складі повноцінної місії НАТО – "щоб продемонструвати ширшу об'єднану силу і рішучість". Про це заявив радник президента Естонії з питань національної безпеки Мадіс Ролл

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Розглядаються різні сценарії

Естонія потенційно готова відправити війська на захід України в складі меншої коаліції. Водночас там не виключають, що члени НАТО, які зараз виступають проти такого кроку, згодом змінять свою думку.

Дискусії тривають. Ми повинні розглядати всі можливості. Ми не повинні обмежувати наші міркування стосовно того, що можемо зробити,

– пояснив Ролл.

Загалом естонські політики також висловлювали відкритість стосовно ідеї відправлення західних військ в Україну.

Раніше Володимир Зеленський пояснював, що НАТО може тренувати українських солдатів в Україні, в нашій країні можна створити підземні хаби, щоб ремонтувати західну техніку, а представники НАТО можуть стояти на кордоні.

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