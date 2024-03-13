Треба начхати на Путіна: президент Литви прокоментував можливу відправку військ Заходу в Україну
Джерело:LRT
У Європі досі не вмовкають розмови навколо нещодавньої заяви Еммануеля Макрона, який не виключив відправку західних військ в Україну. Президент Литви висловив солідарність з французьким колегою і наголосив, що досі зважати на те, що думає Путін.
Так, Гітанас Науседа зазначив, що підтримує відкриття дебатів щодо відправлення військ в Україну для навчань.
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"Нравіця – не нравіця, терпі моя красавіца"
Очільник Литви підкреслив, що ідею відправки в Україну військової місії слід обговорити. Він наголосив, що хотів, аби європейські лідери одностайно підтримали її.
Крім того, Науседа наголосив, що в ухваленні такого рішення для європейців не повинна вирішальну роль відігравати турбота про те, що подумає Путін, чи сподобається це йому.
Литовський лідер вважає, що Захід має припинити "малювати червоні лінії". Вони зовсім не стримують російського диктатора. Навпаки, у такий спосіб цивілізований світ наштовхує очільника Кремля на думку, що їм можна маніпулювати.
Нагадаємо, що Путін вже встиг відреагувати на скандальну заяву Макрона. Він пригрозив, що на інтервентів чекають "трагічні наслідки". Тобто, як завжди, пригрозив ударами ядерною зброєю.
Що наговорив Макрон
- Після зустрічі 20 європейських лідерів в Єлисейському палаці у Парижі, яка відбулася 26 лютого і була присвячена допомозі України, Еммануель Макрон заявив, що не слід виключати перекидання західних військ в Україну у майбутньому.
- Країни – сююзниці цю заяву сприйняли негативно. Більшість країн НАТО виключили відправку своїх військ в Україну.
- Згодом Макрон уточнив свою заяву. Він сказав, що не мав на увазі перекидання сухопутник військ в Україну у найближчому майбутньому. Француз підкреслив, що мав на увазі відкриття дискусії про те, що можливо зробити для того, аби не дозволити Путіну перемогти в Україні. Пізніше під час зустрічі з лідерами парламентських партій Франції Макрон повторив, що для його країни не існує "червоних ліній" у питанні підтримки Києва.
- Трактуючи слова Макрона, міністр оборони Себастьєн Лекорню зауважив, що навіть не може бути мови про введення французьких військ на українську територію. Президент, мовляв, закликав союзників подумати, чи все було зроблено, чи всі способи й методи допомоги Києву були випробувані, аби він зміг протистояти російській агресії.
- Йдеться не про відправку сухопутних військ, але про інші "схеми військової присутності", зокрема для розмінування, навчання українських солдатів тощо.