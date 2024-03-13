Треба начхати на Путіна: президент Литви прокоментував можливу відправку військ Заходу в Україну

У Європі досі не вмовкають розмови навколо нещодавньої заяви Еммануеля Макрона, який не виключив відправку західних військ в Україну. Президент Литви висловив солідарність з французьким колегою і наголосив, що досі зважати на те, що думає Путін.

Так, Гітанас Науседа зазначив, що підтримує відкриття дебатів щодо відправлення військ в Україну для навчань.

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"Нравіця – не нравіця, терпі моя красавіца"

Очільник Литви підкреслив, що ідею відправки в Україну військової місії слід обговорити. Він наголосив, що хотів, аби європейські лідери одностайно підтримали її.

Крім того, Науседа наголосив, що в ухваленні такого рішення для європейців не повинна вирішальну роль відігравати турбота про те, що подумає Путін, чи сподобається це йому.

Литовський лідер вважає, що Захід має припинити "малювати червоні лінії". Вони зовсім не стримують російського диктатора. Навпаки, у такий спосіб цивілізований світ наштовхує очільника Кремля на думку, що їм можна маніпулювати.

Нагадаємо, що Путін вже встиг відреагувати на скандальну заяву Макрона. Він пригрозив, що на інтервентів чекають "трагічні наслідки". Тобто, як завжди, пригрозив ударами ядерною зброєю.

Що наговорив Макрон